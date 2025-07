La Tierra, tercer planeta del sistema solar, es posiblemente el único cuerpo del universo (entre trillones de éstos) que desarrolló la vida.

Es el suceso más asombroso que ha podido suceder en toda la creación: ¡Qué maravilla!. Día del Idioma: se festeja por la publicación en abril de 1605 de la magna obra castellana El Quijote de Cervantes de Saavedra. Como defensor del Idioma he escrito varias veces sobre la necesidad de que hagamos todos el esfuerzo por escribir y hablar bien nuestra lengua. Dije en algunos de ellos que en la ciudad y ya en Colombia se habla el dialecto del “man-man” por el uso tan frecuente de esta palabreja copiada del inglés, empobreciendo nuestro léxico. Mire Ud. si nó. En vez de “man” se dejan de usar los nombres propios como Jesús, Cristo, Jesucristo, Jesuscristo, Pedro, Antonio, José, Álvaro, Óscar, etc., etc., y los oficios como maestro, médico, mecánico, taxista, profesor, cobrador, conductor, etc., etc, que unidos unos y otros, nombres propios y oficios son miles de voces que se desprecian por el bendito “man”. Hagamos el esfuerzo y regresemos a nuestra rica y pura lengua castellana. Cordial saludo.

Alberto M. Lamadrid Orozco

alberto_lo@hotmail.com

Defensor del Planeta y del Idioma