Pasó la Semana Santa, la época de reflexión, meditación y recogimiento, en el cual realizamos una autoevaluación de nuestras acciones y la fe hacia Dios, pero he notado con el pasar de los años que existen muchos creyentes de apariencias que solo asisten a templos de diferentes religiones es con el fin de demostrarles a sus semejantes que son verdaderos creyentes, pero están errados.

Para uno ser un verdadero creyente de Dios hay que seguir varios pasos aparentemente difíciles, el primero es perdonar, muchos no saben perdonar, si lo hacen es con cosas pequeñas mas no grandes; no sabemos dialogar, conciliar, muchos andan en el rencor, a pesar de que asisten a templos o comunidades religiosas. “Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios te perdonará tus pecados cuando te los pida. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo quiere que Dios te dé salud? No tienes compasión de un hombre igual a ti “(Eclesiásticos 28,24). El segundo, ayudar al prójimo, especialmente a los más necesitados, la mayoría de veces, ayudamos a personas con el fin de que nos devuelva el favor, esperamos la recompensa de esa misma persona y no debe ser así. “El que ayuda al pobre no le faltará nada; pero el que le niega su ayuda, mucho se le maldecirá” (Proverbios 28,27).

Tercero, las pruebas que Dios nos envía para saber si en realidad estamos con él, si Jesús, fue puesto a prueba por el mismo Dios y sufrió, ¿por qué nosotros no podemos sufrir? “Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba, fortalece el corazón y tu voluntad, sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad, porque el valor del oro se prueba con el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento y humillación (Eclesiásticos 2,5). Cuarto paso, no hacerle mal al prójimo, muchos lo hacen, especialmente por envidia, quieren ver a sus semejantes en situaciones difíciles. “El Señor hará que los malvados sean destruidos por su propia maldad (Salmo 94,23); pero lo peor muchas personas conocen supuestamente la palabra de Dios y dicen ser pastores, curas, misioneros y ahora hasta profeta, pero cometen más adulterio que aquel que no la conoce, son más pecadores, porque supuestamente están consagrados en cuerpo y alma a Dios, y debieran dar mejor ejemplo, por eso la gente ya no traga entero y saben que las religiones no salvan a nadie, salvan o te condenan son tus acciones ante los ojos de Dios.

Enrique Miranda Trujilllo

enriquemi10@hotmail.com

Twitter: @enriquemi1969.