Se han realizado cinco cumbres de las Américas; la primera se realizó en Miami en 1994 y tuvo como propósito “crear el Área de Libre Comercio de las Américas –Alca–”. La segunda cumbre se hizo en Santiago de Chile en 1998, se enfocó en “las políticas sociales”.

La tercera se llevó a cabo en Québec, en Canadá, en 2001, trató temas de “educación, salud, igualdad de género… en esta cumbre se propuso la Carta Democrática Interamericana”. La cuarta cumbre se llevó a cabo en Mar del Plata (Argentina) en 2005, se hizo énfasis en “la Gobernabilidad Democrática, la creación de empleo decente, adoptándose así unas recomendaciones para la OIT”. La quinta cumbre se celebró en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, en 2009, en ella se analizó “la necesidad de enfrentar los efectos de la crisis de 2008” en su primera fase conocida como “la crisis financiera y empresarial” de EU.

Como América no es un todo es importante diferenciar a las Américas. La América del Norte (Canadá y EU) es opulenta con una población cercana a 600.000.000 de habitantes, con un PIB cercano a US$ 14.000 billones, con cerca de 500.000.000 de obesos, como consecuencia del alto desarrollo de su industria y a los subsidios que les entregan a sus agricultores. La América Latina y el Caribe, compuesta por 32 países con una población cercana a 490 millones de habitantes, con un PIB cercano a US$ 4.000 billones (incluido el PIB de Brasil); con 98 millones de desnutridos, pero con una menor cantidad de obesos, a excepción de México, en el que ya el 70% de su población es obesa como consecuencia del TLC firmado con sus socios del norte (EU y Canadá).

La VI Cumbre a realizarse en Cartagena los días 15 y 16 de abril, tratará temas como la “lucha contra la pobreza, la inseguridad, etc.”. El presidente Juan Manuel Santos le propuso al gobierno de EU que se tratara el tema de “legalización de las drogas” ilícitas, uno de los principales problemas de los países Andinos (Perú, Bolivia, Colombia) por los conflictos y tensiones que genera entre los países y EU.

Acerca de la VI Cumbre a realizarse en Cartagena, el ex Canciller comentó “Esta es una gran oportunidad para nuestro país” y para la ciudad de Cartagena ya que llegarán 30.000 personas en temporada baja, lo que favorecerá al sector hotelero en particular, pero también a la economía en general, y contribuirá a mejorar la imagen de la ciudad. ¡Cartageneros, caribeños y colombianos, apoyemos la VI Cumbre de las Américas! Dándoles una gran bienvenida y atención a los americanos que nos visitan.

Ignacio Oñoro Jiménez

