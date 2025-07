En los días anteriores se suscitó un debate interesante en la ciudad con motivo de uno de los tradicionales y ya famosos ‘trinos’ del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de Twitter, en el que participó usted instando a Uribe a dar nombres y a formular denuncias concretas, para que lo expresado constituyera un aporte a la seguridad y no una simple alarma que lo que produce es miedo en la comunidad. A sus voces se sumaron las de otros dirigentes gremiales de la ciudad.

Quiero participar en el debate, no propiamente para controvertir su punto de vista, que es respetable y ajustado a la ley, sino más bien para expresar lo que sentimos quienes trabajamos en el escenario de la economía real, conduciendo y operando empresas y negocios, donde se perciben las cosas desde una óptica un tanto diferente a la de la dirección gremial.

Que la dirigencia gremial y social y, aún la misma autoridad, exijan a quien da una alerta pública sobre situaciones que les han ocurrido a terceros, que vaya ante la autoridad competente a denunciar hechos concretas, tratándose de situaciones directamente relacionadas con el orden público y el terrorismo, porque de lo contrario hay que desestimar la voz de alarma, me parece que es una actitud miope que bien podría enmarcarse dentro del dicho popular según el cual “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Por el contrario, en mi opinión, lo que debemos hacer todos, principiando por las autoridades y pasando por quienes son voceros de la comunidad, los empresarios y los ciudadanos del común, es proceder como la manda otro refrán sabio que señala que “cuando el río suena es porque lleva piedras”, lo cual obliga a poner de inmediato las defensas contra la avalancha. Con los mismos argumentos de que como no hay denuncia, no hay que hacer nada, se fueron adueñando, los guerrilleros primero y luego las autodefensas, de los campos y ciudades del país entre los años 85 y 2000, a la vista de todos, logrando implantar un régimen de terror, que si no acabó la institucionalidad del país fue porque tuvimos la fortuna de llevar a la Presidencia de la República a Uribe Vélez.

Lo que está diciendo Uribe Vélez es vox pópuli.

Las autoridades no deben desestimarlo por falta de denuncias; no esperemos que “se nos crezca al enano”. Los colombianos merecemos vivir en paz, y la obligación de brindar seguridad la tiene el Estado, con denuncias concretas o con simples voces de alarma.

Mario Rodríguez Escallón