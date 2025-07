Corría el año de 1944 y la historia era escrita con casos como el sucedido al Presidente de Colombia, a la sazón el doctor Alfonso López Pumarejo, quien fue puesto prisionero en la ciudad de Pasto, por un oscuro coronel, y el transcurrir de la Segunda Guerra Mundial, que había sido aumentada meses antes con la invasión de Rusia por la que fue su aliada hacía poco tiempo, la Alemania nazi, que ya se paseaba por toda la Europa conquistada y que entró a la madrecita Rusia por la ciudad fronteriza de Brest.

Ese año me sucedió algo extraordinario, que fue una de mis experiencias más agradables. Participaba en una competencia atlética intercolegial en mi pueblo natal, en dicha competencia representaba a el cuarto grado de primaria de mi colegio, al llegar primero a la meta, allí me esperaba uno de los organizadores con el premio, representado en un lujoso libro que en la portada decía Sandokan, el tigre de la Malasia, del prolífico escritor italiano Emilio Salgari.

A la edad de 11 años ese libro abría el camino de mis sueños de aventuras y el amor por la lectura. En una época desprovista de tantas diversiones como hay en la actualidad, haber aprendido a leer era algo mágico, y a los lectores nos enorgullecía hacerlo sobre todo en una región donde casi el 50 por ciento de las personas no sabía leer.

Era la época dorada en que se leían los más famosos libros de aventuras, y qué adolescente que se respetara, como solimos decir, no leyó Las mil y una noches, aquellas aventuras narradas por la astuta y paciente princesa Schehrezade a su esposo, el sultán Shahriar, quien traicionado por su última esposa, a todas las futuras las mandaba a matar al día siguiente de la boda, pero la valiente hija del visir fue absuelta después de haberle contado las aventuras de Alí Babá y los cuarenta ladrones, Simbad, el marino, Aladino y la lámpara maravillosa, El ladrón de Bagdad, La alfombra mágica, etc., durante tres largos años y tres hijos, todos esos hechos ocurridos en la milenaria, misteriosa y mágica y hoy sufrida ciudad de Bagdad.

¿Por qué no recordar la bella historia narrada en El libro de la selva, donde una pareja pierde a su pequeño hijo al huir de un sanguinario tigre que los perseguía. Así el niño es adoptado y criado por una manada de lobos, de quienes recibe lecciones de moral, justicia y respeto por las leyes.

Tantos libros ejemplares y llenos de sabiduría, que en este escrito invito a la juventud a leerlos, tales como La hija del capitán, del escritor ruso Alejandro Pushkin; el increíble Tarzán, del estaunidense Edgar Rice Borroughs; Oliver Twist, David Copperfield, etc., del famoso Charles Dickens; Moby Dick, del escritor escocés Robert Stevenson; libros del prolífico escritor estadounidense Mark Twain, tales como Las aventuras de Tom Sawyer; 20 mil leguas de viajes submarino, con el capitán Nemo a bordo; Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, etc., del escritor francés Julio Verne, y otros como El Zorro, Colmillo blanco, Cuentos de Navidad, El príncipe y el mendigo, Fu Manchú, La isla del tesoro, Lord Jim, Los tres mosqueteros, Robin Hood, Scaramouche, Dick Turpin, Sherlock Holmes, etc.

Me gustaría extenderme un poquito más para darles a los jóvenes que se atrevan a leer este humilde escrito más nombres de tantos libros de la literatura universal que son ejemplos para su buena formación, pero por cuestiones de espacio no es posible.

