Colombia no cambia, pasan los días, los meses, los años y pareciera que nos hemos estancado y detenido en el tiempo. Desde que tengo uso de razón siempre hemos tenido guerrilla, la justicia cojea, la corrupción es el pan nuestro de cada día, pero ahora es peor, porque adicional tenemos paramilitarismo, bacrim, delincuencia común, narcotráfico, parapolítica, narcoguerrilla, corrupción, sicariato, motosierra, secuestro, vacuna, extorsión, pandillas, falsos positivos, etc. etc.

Cuando surge alguien que piensa diferente y defiende a los pobres, simplemente los exterminan, pasó con mi hermano, el sentipensante Alfredo Correa De Andreis, y ahora tienen en la mira a José Humberto Torres, abogado de derechos humanos. No podemos permitir que estos marginados de la ley, llaménse como quieran, se sigan apoderando del país, intimidando con su barbarie, con las armas, valiéndose de su dinero corrupto y su escuela de sicarios, atropellando a todo el que se les atraviese en sus negocio sucios y decidiendo quién vive y quién no. Formemos filas unidos contra la violencia, con un Sí a la Vida.

Magda Correa De Andreis

Macode38@hotmail.com