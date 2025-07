Conmocionados están algunos por el beneficio de casa por cárcel al exsenador afro Juan Carlos Martínez Sinisterra, por muerte de su esposa, y una rebaja de pena por 13 meses 8 días por trabajo. La Ley considera que como cabeza de familia por viudez, podrá terminar la condena de siete años en su mansión campestre en el Valle del Cauca.

Otro ‘para-escándalo’ es la orden de captura por presunta parapolítica al hoy exembajador del Perú Jorge Visbal Martelo, quien renunció por razones obvias. ¿Primer embajador parapolítico? Dicen los expertos que jamás había sucedido, pero hay muchos que han estado en Italia, México... Si tuvimos presidente parapolítico ocho años, léase: Álvaro Uribe Vélez, “Yo mismo ayudé a fundar las Convivir”, ¿por qué se aterran de que un embajador tenga nexos non sanctos? Llama la atención que los destituidos e inhabilitados por farcpolítica no pagan cárcel, como en el caso de la exsenadora Piedad Córdoba, quien trabaja en llave con las guerrillas, ellos secuestran y Córdoba libera. ¿Por qué? El caso Martínez no se puede comparar con el caso del parapolítico Luis Eduardo Vives Lacouture, a quien pretendieron dar casa por cárcel por la depresión de su esposa viva, y no prosperó. Martínez sí tiene derecho por ley, porque es viudo cabeza de hogar. ¡Qué personajes!

Helena Manrique Romero