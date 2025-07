“Caído se le ha un clavel hoy, a la Aurora del seno, qué contento que está el heno,porque ha caído sobre él”. Este es un pasaje religioso sobre el nacimiento de Jesús.

Pero aquí en Barranquilla tambien estamos contentos, no por haber caído una divinidad del cielo, sino por tener entre nosotros a un hombre honesto, que, a diferencia a lo acontecido al conocido sabio griego Diógenes, quien no pudo encontrar un hombre honrado, aun usando su famosa lámpara, nosotros sí conseguimos un médico neurocirujano cuyo nombre es Néstor Barceló Martínez, a quien el Tribunal de Ética Médica del Atlántico absolvió de los cargos hechos por una conocida EPS, quienes lo acusaban por haber emitidos diagnósticos equivocados. Este médico honrado con sus pacientes y fiel a su juramento, por hacerles dictámenes correctos y recetarles los medicamentos adecuados, algunas personas pensarán que es un personaje quijotesco por lo que hizo, exponiendo así su bienestar, su carrera y quizá hasta su vida, lo cierto es que ese debería ser el comportamiento de todos los médicos, y no agravar las enfermedades de los pacientes administrándoles medicamentos que no curan, y hacer dictámenes inadecuados. En este escrito hago un homenaje a este médico, deseándole larga vida y mucho valor para continuar esta cruzada en defensa de sus compatriotas.

Efraín González A.

