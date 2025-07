Estoy cien por ciento de acuerdo con el señor Jaime Cortissoz, quien dirige la Asociación Cívica Por Amor a Barranquilla, en su propuesta de no cobro de Valorización II.

Muchos no hemos terminado de pagar Valorización I, y ya quieren cobrarnos la II. No hay derecho. Todos los que vivimos y queremos a Barranquilla deseamos una ciudad próspera en desarrollo, no en más impuestos. Es cierto que se necesitan algunos impuestos para sacar la ciudad adelante, pero estos se deben reflejar en hechos concretos, en obras, y no se ven.

La famosa Avenida León Caridi, tengo varios años de estar oyendo de esta magna obra, “que ya arranca”, “que ya arrancó”, “que es un hecho”, pero nada. “Que la plata no alcanzó”, “que mucha gente no pagó”, entonces, ¿cómo van a atropellarnos con otro impuesto si no se ha terminado de recaudar el I? Hago un llamado a la sensatez de nuestros dirigentes, para que recapaciten, ayer nada más me llegó el recibo del impuesto Predial, estoy en estado de shock, me saltaron los ojos y comencé a sudar frío, ¡qué susto de recibo!, ¡qué horror!

Señores, no más, no abusen de la oveja mansa, en cualquier momento esta situación se puede rebotar.

Las comparaciones son odiosas, sin embargo, a pesar de los contratiempos, uno ve en Bogotá y Medellín que hay progreso y cambio, pero aquí nosotros seguimos con las mismas vías, no se ve un puente elevado, por ejemplo, eso es posible, no es una fantasía, pero no a costa de desesperarnos y atropellarnos.

Propongo una Barranquilla próspera en obras, no en impuestos.

Magda Correa De Andreis

Macode38@hotmail.com