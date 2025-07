Aunque hay un dicho o refrán de ver para creer, es cierto que uno estaba acostumbrado a ver en las películas norteamericanas los famosos cementerios de vehículos, y uno comentaba “no friegue, tantos carros y uno andando a pie”.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, pero ya no es necesario ver las imágenes de esas películas en cines o en series de televisión, ya ustedes, amigos de la vieja generación, y los de la nueva onda los pueden disfrutar y apreciar, óigase bien, gratis, aquí en esta querida tierra Barranquilla, donde cada quien hace lo que se le venga en gana, ante la negligencia y falta de autoridad.

En Barranquilla es muy frecuente ver un vehículo abandonado en el frente de cualquier vivienda, ya sea del estrato uno o del estrato seis, pero el verdadero cementerio de vehículos en la ciudad se encuentra localizado no en el barrio El Bosque, ni La Chinita, ni Carrizal, ni mucho menos Rebolo. No, señores lectores, no se encuentra en esos barrios marginales, donde es posible que ninguna autoridad lo pueda ver por su lejanía. Señoras y señores, este cementerio de vehículos se encuentra en plena avenida Olaya Herrera o carrera 46, entre calles 79 y 80.

En ese sitio creo que no alcanzan los dedos de la mano para contar la cantidad de taxis y vehículos particulares abandonados a plena luz del día y a plena vista de todas las autoridades, ya sean de tránsito o autoridades del Distrito como son Espacio Público, Alcaldía y otras oficinas que le competen.

Ya es hora de quitar esos vehículos que afean el sector, donde el peatón debe bajarse a la vía y exponer su vida ante el pesado tráfico que pasa por ahí. ¿Cuántos delincuentes se esconden en los carros o a cuántos han atracado en ese sitio?

Eduardo Miranda Celin

C.C. 3. 726.968 Galapa- Atlántico