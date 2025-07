Creo que la Policía, la Alcaldía o el Ministerio de Transporte le debe una información a la ciudadanía sobre sus derechos en lo que a sometimiento a normas y reglamentos de tránsito se refiere. Últimamente se han presentado algunos hechos que muy a las claras muestran que sí existe un abuso de parte de algunos agentes de tránsito.

Desafortunadamente no siempre nos actualizamos en lo que a normas se refiere, pero por lo menos en lo básico se debería sacar volantes, hacer publicidad de qué procedimiento es legal y cuál no. Prefiero pensar que algunos atropellos de parte de la Policía se deben a que ellos mismos no conocen las normas y terminan maltratando a un ciudadano de bien. Así como se muestra un boletín del consumidor, creo que igual se puede sacar un boletín del conductor, ya que así como están las cosas los que conducimos un vehículo en Colombia estamos pasando a ser sospechosos y hasta culpables de todos los delitos cometidos y por cometer, nos persiguen igual o más que a un delincuente; por el solo hecho de conducir un vehículo nos exigen los elementos más inimaginables y hasta golpes hemos recibido, eso sin nombrar las sanciones que arbitrariamente nos imponen.

Queremos ver a los agentes de Policía o Tránsito, más como amigos que como enemigos, y nosotros ser su ayuda para tener un país seguro para todos, pero por favor, no nos atropellen.

Cordialmente,

Rafael Navarro Uribe

Cc 7482397 de Barranquilla

Cel 300-2081028 tel 3589329

Barranquilla