¡No es la zanahoria!

La educación es un tesoro inherente a la persona, que la hace adquirir diferencias absolutas con el animal irracional, es un dote relevante de la personalidad, cuya manera de conducirla es de un valor significativo, no es el hecho de darle colegio y carrera profesional al niño, es cuestión de formarlo al favor de buenas costumbres y modales intachables, es hacerlo competente para que, al enfrentarse a la vida, tenga las herramientas afiladas para de ella defenderse, el hogar es la primera escuela de la vida y en él los padres representan el objetivo emulable de los hijos, son por esta razón los primeros maestros que el niño tiene, y es por eso también por lo que de ellos depende el porvenir brillante u opaco que espera en lo posterior.

Se dice que el hombre es artífice y labrador de su propio destino, es cierto, pero a ese hombre hay que prepararlo, hay que saberlo educar parar que, básicamente, pueda auto-engendrárselo en perfectas condiciones tanto de salud como socialmente hablando. Datos psicológicos demuestran que el camino recto para llegar a la hombría de bien no es más que los ejemplos a tiempo y miedos en el espacio de los años que preceden al desarrollo del muchacho, o sea antes de la fase de la testadurez, como llaman Kemper a la pubertad.

Decía el profesor Teófilo Ruiz Ruiz, (q.e.p.d.): “el ambiente, su medio, su alrededor, es uno de los electos más influyentes que se conocen para la crianza y encierra todo un cúmulo de reservas venideras, aprovechables u hostiles”: cuando forma su criterio, sazona su intelecto y acierta su personalidad, un joven que se ha criado en la guerra acosado por el enemigo, desplazado, viendo el desorden moral y espiritual de sus padres, desarmar por su terruño, es difícil corresponder correctamente con su comportamiento ante semejantes en otro medio. Todos estos desmanes que vemos a diario, lo que dicen algunos docentes de quejarse de ciertos estudiantes y algunos padres de familia cuando son indiferentes ante su responsabilidad: no hacer caso, no estudiar, importarles poco a no al colegio, si deben o no corresponder en sus afanes como estudiantes y padres de familia ante la educación.

Con educación y no zanahoria es con la que podemos evitar más pie de fuerza, menos vandalismo y todo lo que estamos viendo en estos momentos.

¡No es la zanahoria!

Tiberio César Ruiz Villa