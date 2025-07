Vale la pena preguntarse qué tan cierta es la gratuidad en Colombia, esta se define como la cualidad de gratuito, de la misma forma a partir de su significado genérico en el idioma, la sabiduría práctica se expresa de la gratuidad como lo que puede ser usado sin que medie un pago o erogación, también puede ser definida como la exoneración de pagos por la utilización de un bien o servicio. Desde la religión, gratuidad es convertir la vida en don, servicio, diálogo, comunión y participación

Pero a pesar de estas disposiciones, en el país la gratuidad no se garantiza de manera universal, su aplicación y efectividad está sujeta a la posibilidad o imposibilidad de pago por parte del Estado a los entes territoriales, sin el establecimiento de criterios y consideraciones que atiendan las necesidades más urgentes y prioritarias en la población beneficiada. El Estado está obligado a proveer un servicio educativo que garantice la universalidad y su calidad, esta condición es indispensable para alcanzar el éxito de la propuesta, ya que sin esto, no es más que la simple exoneración de pagos.

“Gratuidad se entiende como la exención del pago de derechos académicos y los servicios complementarios a todos los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media de Colombia”, por tanto y según lo dispuesto, “a las instituciones educativas estatales les está prohibido realizar algún cobro por derechos académicos o servicios complementarios”. Directiva Ministerial 23 de noviembre 9 de 2011.

Con la medida, el país se pone a tono con el mundo de hoy y cumple con la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, estando de por medio la gratuidad como parte de la accesibilidad económica.

Para las familias esta ausencia de pagos marca un reto social con respecto a los colegios y escuelas, dado que la conciencia de lo público en el país no es precisamente la más formada. Será un experimento interesante observar a las familias que a partir de este año no se encuentran con la obligación de asumir ninguna carga por beneficiarse de la educación.

En las familias, la decisión permite la liberación de algo de los recursos destinados para cubrir la vinculación de los niños y niñas al sistema educativo. A las instituciones educativas, la decisión les implica el cambio en la obtención de recursos e ingresos, ya que se replantean las relaciones de decisión con respecto al manejo de sus presupuestos. Aunque se espera una política más agresiva con respecto a superar la simple exoneración, es decir, que además de los anteriores costos, la gratuidad debe llegar al subsidio de los costos indirectos, como alimentación, libros, transporte y uniformes.

Los costos de alimentación y transporte representan las mayores erogaciones educativas de las familias, de tal forma que la gratuidad debe llegar a garantizar que existan programas de apoyo por estos conceptos, incluyendo los uniformes y útiles escolares como elementos centrales de una política de gratuidad.

Lanzar la política y hacer lo mismo de siempre no es garantía, se debe evaluar la necesidad de incrementar el valor per cápita del subsidio asignado, ya que al desaparecer los cobros en las instituciones educativas, sus necesidades de recursos no alcanzan a suplirse con las transferencias del estado.

Garantizar la destinación de recursos estables del sistema educativo para la promoción, implementación y extensión de los proyectos generales y los de educación inclusiva.

Ojalá sea verdad tanta belleza y no terminemos con los estudiantes sin pagar, las escuelas sin recursos y destruidas, las familias esperando milagros; y los organismos del Estado legislando sobre realidades inexistentes.

Fernando de J. Díaz P.

Docente de la E.N.S. La Hacienda