Por diferentes vías ha dicho el Gobierno que es necesaria una reforma pensional, y de antemano sabemos que no será para beneficiar a los pensionados sino a los fondos de pensiones. Con esa preocupación le invito a que esté atento al debate y me brinde sus mejores aportes al respecto.

Pero lo principal es ir preparando las condiciones para crear el movimiento de pensionados en defensa de sus derechos. Recuerde que la batalla en el Congreso la perdemos si no logramos movilizar a la población de la misma forma como nos lo acaba de enseñar el movimiento universitario y, claro, haré todo el esfuerzo por preparar los mejores argumentos en defensa de los pensionados, pero eso no tendrá mayores resultados si no logramos que ustedes se unifiquen en función de sus intereses. No le quepa la menor duda que estaré atento a sus convocatorias y ofreciendo mi modesta participación. Espero que se empiece a organizar la resistencia al proyecto de ley en mención, y quedo atento para acompañarle en sus asambleas.

Wilson Arias