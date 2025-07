El gobierno de Israel afronta una muy delicada decisión, cuando debe atacar las instalaciones subterráneas nucleares de Irán, donde se sospecha están a punto de producir armas nucleares. El gobierno de Irán, dirigido por una cuadrilla de islámicos chiitas sedientos de sangre, en especial la del pueblo de Israel.

El Ayatolah jefe del gobierno de Irán dijo recientemente que Israel era un cáncer y había que extirparlo. Es bien sabido por el gobierno de Israel que si Irán logra obtener armas atómicas, el territorio israelí sería el terreno de pruebas de ellas, por lo tanto su existencia está en grave peligro, así que hay que tomar alguna decisión pronto.

Los belicosos que gobiernan Irán deben sospechar, como sospechan muchos gobiernos, que Israel posee armas nucleares solo para su defensa, y que amenazan a ninguno, que por ser civilizados, su proyecto es en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la agricultura, no solo para su beneficio sino para compartirlo con países que lo soliciten, pero si ellos ven la amenaza de otro Holocausto en su territorio, seguro que no dudarán un segundo en usarlas. Así que no sería extraño en un futuro no deseado que la ciudad de Teherán desaparezca.

El proyecto armamentista iraní es fiel copia del nazi alemán, todo el mundo sabía que Hitler estaba armando a su país con el propósito de invadir y conquistar a sus vecinos y después al mundo, sus vecinos no hicieron nada para evitarlo, y fueron los primeros en sufrir las consecuencias.

Enrique Durán

hdurandiaz8@hotmail.com