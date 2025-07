os barranquilleros reciben extasiados un hermoso cielo azul, un sol radiante que nos abraza sin control y unas brisas alisias que anuncian sin vacilación los preámbulos del Carnaval. Apenas La Arenosa levanta el telón de sus fiestas, una catarsis efusiva de sentimientos se propaga por todos los rincones de nuestra Región Caribe, los protagonistas del Carnaval se contagian de alegría y de satisfacción e inician unas celebraciones constantes que se desbordan en los cuatro días de fiestas más importantes de Colombia.

Aquí, en este rinconcito del país, Barranquilla espera ansiosa la llegada de miles de turistas provenientes del extranjero, provincianos, nativos, forasteros furtivos atraídos por el sabor y el goce de nuestras fiestas. En la antesala de estas tradicionales fiestas, los caracteres semióticos se evidencian una vez más, los matarratones y las cayenas florecidas adornan el paisaje urbano de la ciudad, las ventoleras que alzan sin discriminación las faldas distraídas de nuestras mujeres, la decoración espontánea de nuestras casas, en una esquina del viejo barrio Rebolo un artista vernáculo decora con colores fosforescentes unos pantalones viejos y remendados; las motos, los autos adornados con los disfraces típicos de nuestro carnaval, se convierten en tarimas ambulantes que ejercitan la fiesta popular, los estaderos con el furor musical de los viejos tiempos, el arreglo espontáneo y sencillo de las palmas de coco constituyen unas páginas destacadas del invaluable álbum legendario del Carnaval, las comparsas y sus integrantes corren apresurados a optimizar sus bailes populares, a presentarse primeramente ante su público anfitrión que lo sigue de cerca en las graderías sin costos de los bordillos, para luego competir con soltura y decisión en el tradicional Cumbiódromo de la Vía 40, ante unos espectadores que asisten y viven en el Carnaval; las emisoras locales con su repertorio y sus concursos de letanías despiertan las sensaciones dormidas que se levantan como ninfas de cera en medio de las celebraciones; el provinciano que se halla inmerso en otro contexto por cuestiones de la vida, y se apresura por este tiempo a llegar cuanto antes al carnaval, las diferentes programaciones culturales y populares que contribuyen a la culturización y al mantenimiento de nuestras fiestas cotidianas, no en vano quien lo vive es quien lo goza y en las dimensiones del carnaval no hay otra vida, sino la vida del carnaval, la compenetración simultánea de identidades, el aprovechamiento de un mestizaje que busca ese reconocimiento y que se muestra en todo su esplendor, una multitud paciente que espera estas fiestas con el mismo furor de nuestros ancestros, con el mismo instinto del hombre Caribe, con la misma historia singular que nos caracteriza, y nos identifica no solo en nuestra región sino en el idilio particular del país.

César Gamero De Aguas