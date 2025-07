Tengo que decir, con mucho acierto, que es el diario EL HERALDO de Barranquilla, el único medio impreso que brinda mayor espacio a los lectores sin ninguna reticencia, con ética, con mucho respeto, con humildad, con sencillez. A lo largo de más de 20 años el diario EL HERALDO de Barranquilla es el único medio que ha venido publicándome artículos sobre temas en general, de ciencia, de vivencias y anécdotas.

Jamás EL HERALDO de Barranquilla ha censurado mi libertad de expresión, pese a que los temas que trato son desafiantes para quienes se mantienen en el mundo de la ‘mitociencia’ (mentira en la academia al servicio de las transnacionales).

Jamás EL HERALDO de Barranquilla me ha impedido que le haga saber a la ciencia médica y a la comunidad académica en general y a la sociedad que no existen enfermedades degenerativas, sino enfermedades metabólicas, inducidas, programadas y repotenciadas, como estrategias de mercado.

Jamás el diario EL HERALDO de Barranquilla me ha impedido decirle a la comunidad que el crecimiento sostenido es una estrategia de mercado para ocultar la ‘depredación cómplice’, y que no existe calentamiento global ya que la Tierra indiscutiblemente irá hacia el enfriamiento. Jamás EL HERALDO de Barranquilla me impidió decirle a la Nasa que ella es la autora de la mentira de la destrucción de la capa de ozono y de todas estas mentiras con las cuales se desata un guerra contra las industrias del petróleo y el carbón, para pretender tener el monopolio de la comercialización de la energía nuclear y frenar el desarrollo de economías emergentes.

Jamás EL diario EL HERALDO de Barranquilla me impidió que explicara a la comunidad el porqué el petróleo no es un fósil y el porqué los únicos combustibles biológico son el petróleo y el metano. Jamás el diario EL HERALDO de Barranquilla me impidió explicar el porqué no existe el VIH y porqué lo del sida es otra mentira más de las transnacionales de la industria farmacéutica. Jamás el diario EL HERALDO de Barranquilla me impidió que expusiera en sus páginas que el cáncer es una anomalía transicional metabólica, que se cura fácilmente y hacer que la humanidad entienda que para ello no hay vacunas, tal como lo vocifera la medicina cubana, infortunadamente sujeta a los ‘lineamientos de los imperios’, al seguirles el juego a las transnacionales.

Felicitaciones al primer y más importante diario de la Región Caribe, EL HERALDO.

José de Jesús Tejada Maury