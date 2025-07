La economía junto con la meteorología y la política son sistemas caóticos, es decir que cualquier cosa puede suceder en su evolución; en nuestro país, si el dólar sube nos va mal y si baja, también, eso dice el Gobierno, y se basa en esos datos para aumentar el precio de la gasolina, aunque le comprueben que lo que dice el Ministerio de Minas no lo crean ni los mismos ministros, y estos prefieren perder el puesto a cambiar de política; a los que pronostican el tiempo les han dado una manito los satélites, y ahora sus pronósticos fallan un poquito menos, pero todo lo malo del tiempo se lo achacaban a El Niño y después se inventaron La Niña para cuando no les funcionaba lo predicho, y con la política la situación es mucho más compleja, pues todo se va volviendo tan cambiante que al fin los gobernantes se descaran, como sucede con el manejo de la salud, que se lo encargan a cualquier profesional que no tenga que ver con el tema, como economistas o administradores, y a los médicos los ponen a administrar.

Es una comedia tropical. La seguridad social, que no es una disciplina médica, se la adjudican al Ministerio del ramo, y la epidemiología y la salud pública, como no es negocio, no saben qué hacer con ellas y no hacen nada. La edad de jubilación es una papa caliente para el Ministro del Trabajo, lo mismo que la decisión sobre el ajuste del salario mínimo, lo más práctico –para evitar tantas reuniones estériles y pérdida de energías– sería dejar su monto inamovible, pues la modificación que es una sola se bate contra las múltiple alzas de los alimentos y servicios, que no los controla nadie, y se vuelve una pelea de tigre con burro amarrado. No es lo mismo ser, por ejemplo, obrero raso que científico, y la jubilación para el primero a la edad actual es apenas buena, pues es gente cansada y abrumada que ya no da más, en cambio un profesional de alto nivel intelectual precisamente a esos años es más productivo; entre nosotros todos somos iguales, donde más se nota la igualdad es en aquellos dedicados a la docencia, con el agravante de que, con contadas excepciones en Colombia, no hay carrera profesoral y los que se inician en una cátedra son tazados con la misma regla que los más preparados. Por último, la justicia solo se aplica a los menos poderosos, y los alcaldes se posesionan presos y hasta los preparan administrativamente aunque estén encanados.

Julio Mario Llinás Ardila