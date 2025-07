“Cuando me pongo la camiseta de la Selección Colombia el corazón henchido de orgullo y nacionalismo se me quiere salir del pecho. Es que el país y todo lo que significa lo que está detrás de ese nombre está representado internacionalmente no solo por mí sino por los otros jugadores que estamos convocados para salvar la dignidad pisoteada por tres eliminatorias seguidas sin saber lo que es ir a un mundial de fútbol después de lograrlo por tres en forma consecutiva”. Esto es lo que piensa un verdadero futbolista comprometido con el cometido adquirido.

Es sabido que el dinero recibido cuando llega el triunfo por ser un buen futbolista, opaca el nacionalismo y se piensa más en el contrato millonario que lo une a determinado equipo. El llamado a integrar una selección valoriza al jugador y este en contraprestación y nacionalismo debe duplicar su calidad, su entrega y mantener como un aficionado que despunta, el amor por la camiseta antes que por la remuneración económica.

Evitar la soberbia del que lo ha logrado “todo”, tener la paciencia, apertura de mente y humildad cuando un director técnico le entrega sus conocimientos en cada palabra empapada de sudor y compromiso.

Es lo que quisiéramos los colombianos esperanzados en que Colombia vuelva a un mundial de fútbol, tengan los futbolistas convocados por Pékerman.

Pékerman debe y tiene que escoger a los mejores en sus respectivas posiciones y no a los que necesiten promocionar los intereses oscuros y antinacionalistas, exigirles responsabilidad y profesionalismo bajo la premisa de no volverlos a convocar en futuras competiciones.

El país requiere, como la liberación de los secuestrados, que Colombia le alegre la vida a sus ciudadanos, a los que sufren cada día las inclemencias derivadas de políticas torcidas en los diferentes referentes que hacen parte del Todo nacional (social, deportivo, económico…)

Aparentemente las ideas de José Pékerman cayeron bien en el concepto de los colombianos amantes del buen fútbol, las que no, fueron las declaraciones de un Tocalli que no tiene autoridad moral ni ascendencia deportiva relacionada con nuestro país, para emitirlas. Es mejor que se guarde sus comentarios manipulados por un cambio de sede de la Selección Colombia, sin tener el conocimiento de lo que significa Barranquilla y los factores beneficiosos que esta implica.

Ya retomada la vía por el desvío voluntario, los colombianos les exigimos a los futbolistas y al entrenador Pékerman de nuestra selección de fútbol, que se tatúen en sus corazones y mente el tricolor nacional.

Jorge Segura Merlano

