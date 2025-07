Para aquellas personas que aún desconocen el significado de barbarie y muerte que guarda relación con este título, les defino lo siguiente: es una entidad creada y operada por el Estado para ‘albergar’ a partir del próximo año a todas aquellas especies de animales que transiten libremente en los espacios públicos de la ciudad.

Desafortunadamente, las normas que reglamentan el funcionamiento de este ente están enfocadas en el sacrificio masivo de aquellos animales que, vencido un periodo de 30 días después de la captura, no fuese posible darlos en adopción a terceros o ser recuperados por sus dueños, o lo más triste que, por su condición de callejeros, no cumplan con los estándares de salud permitidos por esta entidad pública, donde cerca del 60% de los aproximadamente 75.000 caninos que deambulan en la ciudad no se encuentran en condiciones óptimas de salud.

Esperemos que la Administración tome cartas en el asunto, gestionando otras medidas más eficaces e inteligentes que logren frenar la tasa de nacimiento desmedido de animales callejeros, y aboliendo este tipo de prácticas que no hacen más que contradecir el sistema de protección animal en Colombia.

Atentamente,

Enrique Amador Salgado