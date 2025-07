No creo que los barranquilleros estemos preparados para pagar la Valorización II, no hasta que se terminen adecuadamente las obras de la Valorización I empezadas por la anterior administración.

Me parece que es una falta de respeto a todos los que pagamos y esperamos estos dineros se hayan invertido bien y adecuadamente; pero además de que lo que se empezó se termine. Es también una cuestión de ética y moral.

Recuerdo a mi madre que siempre cuando regresaba de la escuela me decía: no salgas a jugar hasta que termines las tareas. Es lo que deben hacer antes de empezar a cobrar por nuevas obras, las que además primero deben darse a conocer a la ciudadanía, socializarlas, decir dónde son, cuánto valen, qué las justifica, cuándo empiezan y qué garantía hay que se van a terminar para que no pase otra vez lo mismo.

No se busca criticar por criticar, oponerse por oponerse, cuando a todos nos convienen las obras, sino exigir calidad de las mismas, y que se tengan prioridades, asegurándose de que la gente esté en condiciones de pagarlas.

Jaime Lustgarten