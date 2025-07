Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial, publicado hacia finales del año 2011 en diferentes medios impresos y virtuales pertenecientes al ámbito de la economía y las finanzas, coloca a nuestro país en una posición desventajosa respecto a otras naciones del planeta y de América Latina para el establecimiento de relaciones comerciales y de negocios con otros países. La causa: los altos niveles de corrupción social.

El estudio desarrollado sobre 142 naciones ubica a Colombia en el puesto 68, evidenciando que entre aspectos como las tasas de impuestos, la ineficiencia burocrática, la normatividad y la inadecuada infraestructura, que revisten desequilibrio y grandes riesgos, la corrupción se constituye en el principal obstáculo para asegurar la presencia e inversión del capital extranjero.

Entonces, a la ensombrecedora imagen de Colombia como un país violento y dominado por el narcotráfico se suma la de un territorio corrupto y digno de desconfianza, que atemoriza a los empresarios e inversionistas foráneos para posicionar, ya sus bienes o servicios, o a establecer convenios y negociaciones para explotar nuestros recursos.

Esta situación debilita las posibilidades de apertura de nuevas industrias y empresas y aleja, por ende, las posibilidades de generación de empleo y de mostrar a Colombia en el plano internacional como un país versátil, con capacidades de oferta y de demanda. Paralelamente, anula la promoción de una imagen positiva para este país que posee un amplio y variado caudal de recursos, bellezas y riquezas. Un país por el que vale la pena apostarlo todo.

Es lamentable que los vicios sociales que ha generado una minoría, ante los cuales con nuestro silencio y nuestra indiferencia hemos dejado libremente robustecer, se conviertan en el mayor factor de riesgo para oportunidades únicas y valiosas para mejorar y acrecentar la economía y la proyección internacional de nuestra patria.

La tarea parece dirigida a todos los estamentos del Gobierno Nacional, pero no es así. No puede ser asumida así. Es tarea de todos los colombianos con el concurso activo y participativo de todos. Con la garantía y la convicción absolutas que hasta en la ejecución de acciones sencillas y cotidianas como pagar el pasaje del bus completo, no echar la basura con la escoba al frente de la casa del vecino al barrer el nuestro, no agregar un peso de más al valor real de lo que se expende en la tienda del barrio, entre otras, se constituyen en los primeros pasos para crear en el individuo y a su vez en el colectivo, la conciencia de que se debe actuar honestamente en todo momento y ante cualquier circunstancia.

Jorge Jesús Correa Bellío

