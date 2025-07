Por encima de la evaluación científica de los expertos en la materia, aún con respecto a los mismos ingenieros genéticos y agrícolas, les reitero que la humanidad merece respeto, no estamos en la época del oscurantismo como tampoco de la dictadura mediática, sino por el contrario, la tecnología se ha convertido en la principal herramienta con que contamos los seres humanos para intercambiar opiniones, si las academias como sedes institucionales se están rezagando en materia de investigación o se han vuelto cómplices de la mentira, la sociedad, los medios y las redes sociales están para difundir la verdad.

¡Qué ironías! Soja resistente al Raundup (glifosato) es una soja que ha sido manipulada genéticamente para que sea resistente al glifosato, es decir una soja contaminada, no solo hepatotóxica, sino de efectos residuales con secuelas progresivas para la salud humana y animal. Como siempre, la firma protectora de esta “biotecnología agroalimentaria”, tiene el monopolio de la comercialización de la semilla de la soja RR, es decir, acabar con la soja tradicional, totalmente natural, tener el monopolio para venderle al mundo alimentos herbicidas no solo, sino también para expandir el uso del peligroso herbicida glifosato (Raundup), el cual viene acabando con el proceso de polinización efectuado por las abejas. Le sugiero a la Universidad de Salamanca, España, que incluya dentro de sus estudios sobre la desaparición de las abejas esta estrategia de los cultivos trasgénicos RR, los cuales tiene como objetivo desertificar al planeta Tierra, lo digo sencillamente porque nadie se ha dedicado a analizar este aspecto, y una de las causas por las cuales la abeja viene siendo objeto de persecuciones en planes de extermino, no solo por el beneficio que ofrecen al ecosistema, sino a la salud humana, pero a los grandes trasnacionales no les interesa la salud humana.

Es hora de entrar a estudiar el problema, si en verdad tenemos algo de dignidad y si en verdad nos interesa la salud y la seguridad alimenticia, pero más que todo si estamos interesados en preservar nuestro planeta y luchar por la preservación de nuestros ecosistemas, contribuyendo a la estabilidad de los procesos de polinización, que son parte de nuestra vida.

José de Jesús Tejada Maury

