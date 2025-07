Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Birán, Holguín, Cuba, el 13 de agosto de 1926, es decir que llegó al poder a los 33 años, tras encabezar la Revolución Cubana, que triunfó el primero de enero de 1959, y está próximo a cumplir 86 años.

Las personas que en 1959 tenían 19 años, hoy tienen 72 años, y uno con esa edad está más allá del bien y del mal y menos el pensar de volverse contrarrevolucionario.

Las personas que nacieron luego del triunfo de la revolución de 1959, hoy tienen 53 años o menos, no conocieron qué es la democracia, son personas que tienen el cerebro lavado por la perorata comunista, tal como parece que le ocurre al señor embajador de la República de Cuba en Colombia, señor Iván Mora Godoy , cuya sede es Bogotá, pero que parece que lee EL HERALDO y mandó una carta grosera y en la que repite como loro lo que les enseñaron teóricamente en la escuela socialista de La Habana.

En Cuba no marcha la contrarrevolución, a pesar de tanta pobreza, porque al ser una isla, no existe posibilidad de irse a armar a otra parte, y los cubanos no pueden salir porque la única oficina de pasaportes está en la oficina de Raúl Castro.

Uno no puede entender cómo once millones de cubanos, en un territorio que tiene el tamaño de la Costa Atlántica, no son capaces de rebelarse contra cien mil policías, los cojan a patadas, los metan a las cárceles e instalen la democracia real, no el sancocho trasnochado del socialismo, que Fidel le envió un plato a Hugo Chávez, para que Venezuela le mande petróleo.

A la gente le gusta la ética de EL HERALDO, publicar todas las cartas sin discriminarlas. ¡Felicitaciones!

Humberto Rueda Vecino

hrv666@yahoo.com