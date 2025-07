Como quiera que la nueva Alcaldesa acaba de posesionarse y dentro de los programas de Gobierno está la continuación de las obras del Alcalde anterior, quiero poner en conocimiento de la doctora Elsa Noguera dos hechos importantes por los cuales quiero me lo publiquen para que ella se entere de lo que se está haciendo, lo cual he titulado:

1º- Ahora es la 44: Tomando el eslogan del doctor Alejandro Char a raíz de la pavimentación de las calles del sur de la ciudad “Ahora son las calles”, quiero poner en conocimiento de la actual Alcaldesa, que a pesar de que la calle 74, desde la carrera 38 hasta llegar a la carrera 43, se encuentra en pésimas condiciones desde hace más de 15 años, los días 3 y 4 de enero del presente año en la calle 74 con carrera 38C (no sé por qué tomaron ese sector únicamente) exactamente frente a la casa marcada con el número 38C-13, realizaron un reparcheo con asfalto y que ojalá la Alcaldesa enviara un funcionario de su plena confianza para que vea el ‘chicharrón’ o ‘empanada’ que realizaron allí contratista o contratistas, lo cual representa una falta de respeto para quienes vivimos en ese sector, que hemos convivido con los huecos por varios años y que ahora nos salgan con ese adefesio, la doctora Elsa declaró por EL HERALDO que ella no iba a administrar desde un escritorio, la invito para que usted personalmente se dé cuenta y de seguro decide ordenar de inmediato la reparación técnica de la misma, la invitación también se la hago llegar a EL HERALDO, que tiene su personal especializado para ello. ¿Se sabrá el valor del reparcheo? No creo que alcance los $200.000.

2º. Para Movilidad

A pesar que en el supermercado ubicado en la carrera 38 existe una oficina de la Secretaría de Movilidad, no encuentro la razón por la cual los taxistas se ubican en un carril y solo dejan disponible uno, lo cual en las horas pico se presenta una congestión vehicular y quienes salen perjudicados son los pasajeros que utilizan el servicio de buses y busetas para desplazarse a sus lugares de trabajo o realizar diligencias normales porque pierden mucho tiempo para llegar a sus sitios de trabajo para cumplir con su horario normal. Señor Secretario de Movilidad, usted tiene la palabra, pero si eso es correcto retiro mis palabras. Por lo anterior, doctora Elsa Noguera y doctor Jaime Pumarejo, les dejo esa inquietud.

