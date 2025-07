Era el año de 1987, los noticieros nacionales mostraron imágenes del nuevo grito de la moda, en Bogotá hombres con faldas, al igual que los escoceses.

En Barranquilla unos esnobistas, residentes en el barrio Olaya, dos jóvenes, Oscarito y Juan Carlos, intrigados por la moda decidieron colocarse unas faldas de jean que les facilitaron unas amigas, abordaron un autobús de la línea Murillo-Delicias a la altura del Parque Olaya y se dirigieron al centro de la ciudad.

El problema surgió cuando llegaron al Paseo de Bolívar, las rechiflas no se hicieron esperar, “Fui fuio”, ¡son maricas!, gritaban los vendedores ambulantes de la zona, a la vez que le lanzaban tomates, guayabas, frutas, papas, etc. Les tocó correr y refugiarse en un almacén del sector, allí los protegieron de la multitud que ya se agolpaba para ver a las ‘dos locas’, incluso el tránsito se congestionó, dado que había curiosos por ver quiénes eran las dos locas, por fortuna habían llevado en una mochila pantalones de hombre y pudieron salir rato después, cuando ya se habían calmado los ánimos. Recuerdo una entrevista de Margarito a un cantante vallenato muy famoso a propósito de un disco titulado La falda. En su humor característico Margarito preguntó al invitado a su programa: Si te gusta tanto una falda, ¿por qué no te pones una? El artista respondió: ¡Éche, Margarito, el vallenato es machista, yo soy varón, me gusta ver a una mujer con falda, pero ni de vaina que yo me ponga una!

José de Jesús Tejada Maury

