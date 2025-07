Hace varios días, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, dio unas declaraciones sobre la contratación de empleados públicos, en ella se refería a sus prestaciones sociales y su estabilidad laboral, él señalaba que el Estado tiene que dar ejemplo para que así el sector privado acoja la situación.

En realidad, en el Estado se está dando la forma de orden de prestación de servicio, o contratista, el cual tiene como fundamento acabar con las prestaciones sociales de los empleados, violando así el código laboral. Muchos empleados del sector público son contratados con esta modalidad, pero desempeñan labores de empleados fijos, cumplen horarios y metas, y están en cargos importantes, cuando no debiera ser, porque la modalidad de contratista es para trabajos eventuales como pintar una casa, los muebles, una obra, pero no para desempeñar cargos de oficina o permanentes. Uno de los más afectados son los docentes de distintas entidades tanto públicas como privadas, quienes cumplen horarios pero no se les reconocen sus prestaciones sociales. Lo que busca el ministro Rafael Pardo es que se les reconozca a los empleados sus prestaciones sociales y estabilidad, así el contrato sea a término fijo, si el empleado firma por tres meses, en esos tres meses tiene derecho a sus prestaciones sociales proporcionales (primas, vacaciones, cesantías, entre otras), pero aquí han cogido el tema de abolir las prestaciones sociales y la estabilidad laboral. Inclusive acabar con las cooperativas que son unas explotadoras del empleado y no les paga lo que en verdad deben, estas deben igual que reconocer prestaciones sociales, así sean proporcionales.

Ojalá las palabras del ministro Pardo no queden en el aire como muchas promesas que se hacen.

Enrique Miranda Trujillo

enriquemi10@hotmail.com