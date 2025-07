Por primera vez llego a un lugar y encuentro que es exactamente como lo había imaginado. Debe ser, quizás, por las acertadas descripciones que de él se han hecho, derivadas, seguramente, del verdadero amor por el terruño.

Lorica es una ciudad ideal para los soñadores. Cuando llegué a ella, eran pasadas las doce del mediodía y la invitación no se hizo esperar: “Vamos al mercado para almorzar”. El recelo inicial desapareció al ver el estado de limpieza del mismo, y el comportamiento de la gente, totalmente diferente al de toda la gente de todos los otros mercados conocidos. Las tranquilas aguas del río Sinú llegaban como diciendo “buen provecho”, y seguían su tránsito hacia la agitación, mientras yo inmovilizaba una pequeña espina de pescado entre la lengua y el cielo de la boca.

Luego de haberme desocupado de los compromisos, me dirigí a la iglesia central para apreciar los viejos jeeps Willis de David Sánchez Juliao, pero solo encontré uno, “las motos los han ido reemplazando”, me dijeron. Quise, además, hacer el recorrido que el ‘viejo Deivi’ describió en su cuento “¿Por qué me llevas al hospital en canoa, papá?”, pero ya era la hora del regreso.

Me gustaría vivir en Lorica porque, efectivamente, también soy un fabricante de sueños.

Pablo Vásquez Salas

pablovasquezsalas@hotmail.com