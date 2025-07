Especial atención me llamó la magnífica nota de Heriberto Fiorillo “Un eslogan sin igual” aparecida en la edición de EL HERALDO del pasado 21 de octubre haciendo referencia a frases muy llamativas que de tanto escucharlas quedaron grabadas en la mente de los oyentes.

Me he remontado a esas épocas en que muchos anuncios –y hasta musicalizados– de productos ya desaparecidos siguen perdurando en nuestra memoria. Tales son esas cuñas publicitarias cantadas como: “Mejoral, Mejoral, es mejor y quita el mal. Píldoras de vida, del doctor Ross, cuando yo las tomo me siento mejor”. También “...Vitabosa, vitaliza, Vitaboza es más sabrosa”. 0tra, “...Me sirves Nevada, o no me sirves nada”.

De aquellas épocas de los 50 han desaparecido la galleta Kresto, después del incendio de la fábrica; la mantequilla Bolívar, y después mantequilla Montería, enlatadas; las gaseosas Orania, Kist y Kolcana, la Mentolatina, el jabón La Luz para lavar, Moroline para el cabello, el pan de Galapa, las píldoras Hermosina y periódicos como Diario de la Costa, de Cartagena, y El Nacional, Diario del Caribe y El Litoral, y finalmente la revista Civilización.

Fueron otras épocas pero quedaron marcadas en el recuerdo de las memorias de Barranquilla, en buen momento evocadas por el maestro Fiorillo.

José Portaccio Fontalvo

