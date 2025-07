Al igual que cientos de miles de barranquilleros y costeños, me siento orgulloso de la séptima estrella del Junior y felicito al grupo de directivos, cuerpo técnico y jugadores, pero me parece lamentable que en esta ciudad no hayamos aprendido a ser humildes en la victoria y grandes en las derrotas. Nada justifica lo ocurrido esa noche con el Sistema de Transporte Masivo Transmetro, por el simple hecho de que el Junior fue campeón.

Me duele vivir en una ciudad en la que la corronchería y el vandalismo se apoderan de los eventos públicos, y creo que hay una complicidad absoluta de los medios de comunicación. Pensé que los líderes de opinión que se dicen querer a Barranquilla iban a levantar su voz contra los bochornosos actos de ataque a los buses de Transmetro ejecutados por seudo hinchas que salen a las calles de manera desaforada a poner en peligro la vida del resto de ciudadanos. Yo asistí a los estadios Romelio Martínez y Metropolitano durante más de 40 años de mi vida y vi muchas victorias y derrotas del Junior, siempre elogié la grandeza de la institución rojiblanca, pero hoy me avergüenzo de quienes en nombre de Barranquilla dicen querer al Junior demostrando su total chabacanería. Hay que llamar a la mesura porque un título de campeón no justifica el vandalismo.

Heberto Amor Beltrán

Cel. 300 398 40 03