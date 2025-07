“Hay hombres que piensan con fuerza y otros que piensan poco”.

Hay muchos argumentos para corregir el rumbo en materia de atención en salud en el Distrito de Barranquilla. La Resolución número 58.33 de la Asamblea Mundial de la Salud de 2005 asegura que todos tenemos derecho a acceder a los servicios de salud y que nadie debe sufrir dificultades financieras por hacerlo. Un informe sobre la salud en el mundo, de la Organización Mundial de la Salud, realza la cobertura universal en momentos de recesión económica por unos costos crecientes de la atención sanitaria, ya que la población envejece, aumentan las enfermedades crónicas y se dispone de tratamientos nuevos y más caros. Nuestro sistema de salud enfrenta una serie de rigideces relacionadas con diversas barreras que impiden la utilización racional de los servicios de salud suficientemente estimuladas y exacerbadas por las empresas promotoras de salud, EPS, tanto del régimen subsidiado como las del régimen contributivo.

En efecto, la observación del desarrollo de la atención en nuestra ciudad nos permite inferir que los motivos por los que los ciudadanos no complementan los tratamientos para las enfermedades crónicas muestran que los costos del transporte y los ingresos bajos pueden ser aún más prohibitivos que los cargos impuestos por el servicio que reciben. Además, si los servicios no están disponibles o no están disponibles en las cercanías, las personas no pueden usarlos ni aun siendo gratuitos.

Es obvio que en virtud de que en las estadísticas ninguna de las empresas que operan tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo acreditan los suficientes méritos para asumir la responsabilidad mayúscula de la atención en salud en el distrito de Barranquilla. Es el propio ente territorial, no el Hospital Niño Jesús, quien, a través de un nivel central fuerte, y del empoderamiento de cada una de las instituciones construidas en la administración actual –que conforman su red de servicios– quien debe ejercer esta función y cuyo objetivo sea la promoción de la eficiencia y eliminación del despilfarro, asegurar que los recursos se usen de manera eficiente, obtener el mayor provecho de la tecnología y los servicios de salud, mejorar la eficiencia hospitalaria, conseguir la asistencia correcta la primera vez, reduciendo los errores médicos, eliminar el despilfarro y la corrupción, motivar al recurso humano en salud y, finalmente, evaluar críticamente cuáles son los servicios necesarios.

Édinson De las Salas Bustos

