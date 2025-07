La cirugía ambulatoria, modelo en boga para la atención quirúrgica, la inició hace 2.500 años Hipócrates cuando sacó los Asclepíades (sacerdote-médico) de los templos donde ejercían la medicina y los mandó a ver a los enfermos en sus casas, y les dijo: “A la casa donde fueres no lo haréis sino por el bien de vuestros enfermos...”.

Lo de ambulatorio está referido al manejo posoperatorio, siguiendo el esquema general de ‘Hospitalización a domicilio’, que permite trasladar temprano a sus casas, además de los pacientes posquirúrgicos, a enfermos con padecimientos agudos o crónicos, traumatizados, en situación terminal etc., que necesitan cuidados propios hospitalarios durante un período determinado hasta ser dados de alta.

Protocolos de manejo aplicados con criterios clínicos acertados producen beneficios económicos por reducción de costos a la institución asistencial, así como un mayor bienestar a los pacientes y sus allegados. Esta última, razón importante de la vigencia de este programa en la conquista de una racionalización efectiva en la atención sanitaria.

Indispensable tener en cuenta las condiciones higiénicas y sociales del lugar donde va a ser atendido el afectado, para la seguridad de la asistencia domiciliaria, aspecto que debe ser consultado con el enfermo o sus responsables y, previo consentimiento e informado, acceder a la prestación del servicio. Muchos pacientes que aplican a este programa son remitidos sin este diligenciamiento, lo que podría traer graves consecuencias legales a la institución prestadora del servicio de salud en caso de un resultado no deseado.

Es preferible, si ello es posible, ser atendidos en casa que en la clínica; son muchas las ventajas que esto trae consigo: La casa acerca, el hospital distancia, nos aleja de nuestro entorno, de la familia, produce una sensación de estar solo. Deprime.

Se siente uno desprotegido; para no incomodar y verle la mala cara o el gesto despectivo a la enfermera o al médico, se calla. Se sufre en silencio. Angustiado, no ve uno la hora de salir, que lo manden a su casita con el consiguiente estrés que disminuye las defensas contra la enfermedad. La relación personal con los profesionales de la salud es por lo tanto distante. Despersonalizada. Mientras estás en la clínica eres el afiliado del cuarto 108, un usuario más. Con la aclaración que no siempre es así, porque hay agentes de la salud, desafortunadamente no son la mayoría, que tienen una actitud humanizada.

Hospitalizados en casa tenemos a nuestros seres queridos ahí, todo el tiempo. Nos consienten, miman, nos sentimos verdaderamente protegidos. Parece una tontería, pero no es igual la comodidad que sentimos en el lecho hospitalario que en la sencilla camita de nuestra habitación hogareña. La relajación emocional que produce la gente de uno a su lado favorece una respuesta positiva de mejoría, de no sentirse enfermo. Frente a la familia el personal de salud que proporciona el apoyo ambulatorio, por arte de magia se torna risueño, atento, cordial, muy colaborador, integrado a la preocupación de los parientes por nuestra pronta recuperación.

Dando muestras de una atención personalizada, ejemplo de humanización; formadora, concientizadora al mismo tiempo, en todos, del inexcusable cuidado por la salud.

Teobaldo Coronado Hurtado

Dr. Teo Coronado