Barranquilla contará para 2012 con un presupuesto estimado en un billón seiscientos setenta y cinco mil millones de pesos. Estos recursos ingresarán por las diversas fuentes de recursos con que cuenta el Distrito.

Por ingresos tributarios se espera recaudar en la próxima vigencia fiscal unos quinientos cincuenta mil millones de pesos, así: por Predial Unificado, ciento ochenta y cuatro mil millones; Industria y Comercio, doscientos treinta y ocho mil millones; Avisos y Tableros, veintiún mil novecientos millones; sobretasa a la gasolina, treinta y un mil quinientos millones; estampillas Adulto Mayor y pro-Cultura, diecisiete mil seiscientos millones, y Alumbrado Público, cuarenta y tres mil millones de pesos.

Por transferencias de la Nación se estima que el Distrito reciba casi cuatrocientos cincuenta mil millones; por ingresos no tributarios, unos quinientos ochenta mil millones, y por ingresos de capital, unos ciento sesenta mil millones de pesos. Además, casi trescientos treinta mil millones ingresarán por la vía de los fondos especiales.

Estos recursos se gastarán de la siguiente manera: un billón cien mil millones corresponderán a inversión social.

Otros gastos en los que incurrirá el Distrito el próximo año corresponden a setenta y siete mil millones para gastos de funcionamiento, mientras que el fondo territorial de pensiones costará cincuenta mil millones. Cincuenta y siete mil millones para establecimientos públicos, cuarenta y seis mil millones para cuencas hidrográficas y arroyos, por medio de Foro Hídrico; veintitrés mil seiscientos millones para el servicio de la deuda pública, y alrededor de diecisiete mil millones para entes de control.

Según la Alcaldía Distrital, en la vigencia 2010 los ingresos estuvieron en el orden de un billón trescientos mil millones cuando se aprobó un presupuesto por un valor de un billón cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos, y el presupuesto para este año fue del orden del billón seiscientos tres mil millones, de los cuales a junio existía una ejecución de ingresos del 45% de ese valor.

Así las cosas, parece que el Distrito contará con cuantiosos recursos para empezar a atacar los problemas de espacio público y de ambiente, necesidades urgentes de Barranquilla. Asimismo, resulta interesante que se presupuesten importantes recursos para el fortalecimiento de las localidades, que es otra deuda que tienen los últimos tres gobiernos desde que en 2002 fueron creadas estas divisiones político-administrativas en la ciudad. Esta es una oportunidad para que se diseñen planes de desarrollo en las localidades que sean realmente participativas.

Sin embargo, no deja de preocupar que nuevamente el presupuesto del Distrito será decretado por vía de dictadura fiscal debido a que el Concejo Distrital no le dio el trámite completo al proyecto de acuerdo que lo expedía. No fue suficiente para los honorables concejales el tiempo de las sesiones ordinarias y la respectiva prórroga —que entre el 1 de octubre y el 9 de diciembre equivalen a 1.680 horas— para darle trámite al proyecto de acuerdo que el Alcalde Distrital entregó a principios de octubre de este año dentro de los términos de ley. Esto se ha vuelto costumbre. En los dos últimos gobiernos, la mitad de los presupuestos han sido decretados por los alcaldes porque el Concejo no los estudia a tiempo.

Según Concejo Visible, la principal razón es que el tercer período de sesiones —cuyo objetivo es el trámite del presupuesto 2012— se vio afectado por la casi nula actividad de los concejales en la primera parte de dicho período, pues el Presidente del Concejo asignó ponentes del proyecto solo hasta el 24 de octubre, y el Presidente de la Comisión respectiva no la citó sino hasta el 4 de noviembre, perdiéndose de esta manera un tiempo valioso, lo cual hizo que se vencieran los términos para que la plenaria estudiara el presupuesto en segundo debate. Sin embargo, el presidente del cabildo, Juan Carlos Ospino, dijo que “en el mes de octubre hubiese sido trágico un análisis del presupuesto cuando estábamos ad portas de un debate electoral”.

Consideramos que no se justifica que una entidad que le cuesta a la ciudad seis mil millones de pesos al año, reconozca públicamente que por estar pendiente de las elecciones no cumplió la principal labor que tenía para el final de año: el trámite completo del presupuesto de la ciudad.