Esta semana decembrina que se inicia será crucial para el Congreso de la República, pues en la apretada agenda se tomarán importantes decisiones para el futuro de nuestro país. Como ya es costumbre en el Legislativo colombiano, la última semana de sesiones ordinarias se convierte en la de mayor expectativa, por la importancia de las leyes a aprobar.

La semana arranca con la definición, entre lunes y miércoles, de la muy discutida reforma a la justicia, la cual presenta la gran talanquera de que no cuenta con el apoyo de las cortes.

El primero en retirarse del debate, en esta especie de rebelión de las cortes, fue el Consejo de Estado, argumentando que las observaciones que sus representantes habían formulado a la enmienda nunca fueron tenidas en cuenta. A última hora, el pasado 6 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia se marginó de la discusión al considerar el proyecto como un intento de “revancha o retaliación” por el desempeño eficiente de sus labores judiciales.

Ya días anteriores la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura había dado un paso al costado al estimar que la reforma es contradictoria y no aporta nada para solucionar la congestión, afirmando que no es viable ni política, ni éticamente. En el proyecto presentado por el Gobierno hay ocho aspectos que no convencen a los altos tribunales.

Todo indica en realidad que el nudo gordiano en que se ha convertido la tal reforma a la justicia va a llegar a su cercano final ya que el Gobierno Nacional ha descartado cualquier posibilidad de retiro del proyecto.

No obstante, en el seno del Congreso hay posiciones divididas: una parte de los parlamentarios son de la opinión de que el proyecto se apruebe en primera vuelta y hacerle los ajustes necesarios luego de una nueva concertación con las cortes durante el tiempo de receso del Legislativo, y otros honorable padres de la patria conceptúan que debido a que la iniciativa no ha sido corregida es mejor archivarla para construir una mejor reforma.

Siguiendo con la agenda del Congreso, el jueves se elegirá el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que esa sesión fuese aplazada durante la semana inmediatamente anterior. Como es sabido, un fallo del Consejo de Estado, tomado el 21 de octubre pasado, dejó sin validez el actual tribunal electoral debido a errores procedimentales al momento de elegir a los nueve magistrados que conforman dicho organismo, al no cumplirse la obligación de que los partidos votaran en bancada para este tipo de elección.

En estos momentos es grande la puja que se ha armado entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se pelean por los escaños, pudiéndose presentar ante la Secretaría General del Senado las hojas de vida de sus aspirantes hasta el miércoles 14 de diciembre.

Otro proyecto a discutir en esta crucial semana será la reglamentación de la reforma a la Ley de Regalías. A la misma hay oposición de representantes de los departamentos productores de petróleo, que son los que reciben más beneficios con el esquema actual. La reforma constitucional expedida en la legislatura anterior señaló que si el Congreso no puede aprobar esta ley reglamentaria, el Gobierno Nacional lo podría hacer vía decreto.

Como si esto fuera poco, se debatirá la aprobación de la nueva Ley de Televisión, la cual regula el funcionamiento de la televisión nacional y elimina la Comisión Nacional del sector. La nueva ley crea la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y un Consejo Directivo que supervisará los contenidos y garantizará la independencia en el manejo de la televisión.

Por último, las plenarias se encargarán de votar la reforma del marco jurídico de paz, la cual otorgaría al Gobierno Nacional facultades con las cuales daría garantías jurídicas a los ilegales armados que se desmovilicen en un eventual proceso de paz. Y si queda tiempo y energías, se debatirá un proyecto de Ley que otorga nuevos beneficios a las comunidades con discapacidad en el país.

¿Cuál de estos espinosos asuntos es el más importante? ¿Cómo les alcanzará el tiempo y las neuronas a los legisladores para analizar y decidir sobre cuestiones tan delicadas? Como es costumbre en nuestra cultura colombiana, las cuestiones más trascendentales el Congreso las ha dejado para último momento para su discusión a las carreras. En cuatro días de trabajo se tomarán esas vitales decisiones, pues el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, no ve necesaria la convocatoria a sesiones extraordinarias que van desde el 17 y el 22 de diciembre. Ojalá que las determinaciones que se tomen sean de calidad.