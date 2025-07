No solo durante las épocas navideñas los atlanticenses debemos cumplir el compromiso de ser socialmente responsables en aras de alcanzar el tan ansiado desarrollo y mejorar la calidad de vida de los seres y el medio ambiente que nos rodea.

Es de reconocer que en donde más se ha visto desarrollado en la práctica ese concepto de responsabilidad social en los recientes años es en el medio empresarial. En muchas compañías de nuestro país, lastimosamente no en la mayoría, se ha enclavado no solo una genuina preocupación por hacer concretos aportes a la comunidad en donde tienen ubicadas sus sitios de operaciones, sino también el interés por mejorar la calidad de vida de sus empleados y su núcleo familiar, lo cual también es parte de esa responsabilidad.

Con estas responsables prácticas muchas empresas propician el crecimiento social, económico y ambiental de quienes entran en contacto con ellas, con lo que además de beneficiarse externamente con una reducción de sus impuestos, se favorecen con un clima laboral productivo en el cual sus trabajadores corresponden aportando sus mejores talentos para el progreso de la organización.

No obstante, gran número de personas aún creen que la responsabilidad social es un compromiso que solo atañe a las grandes empresas a fin de retribuir de una manera agradecida al desarrollo y bienestar integral y sostenible de la comunidad en donde tiene instalada su infraestructura funcional. Es decir, que dichas acciones corresponden más bien a un ánimo propagandístico que a una genuina voluntad de participar en la causa de una mejor sociedad.

Y aunque esto último se da, la norma es otra, como quiera que hoy en día es un impensable el que una empresa subsista sin causas firmes.

La responsabilidad social es una obligación de todos los seres humanos con respecto a la sociedad y el medio ambiente en donde vive. Ella se practica desde cualquier parte: desde nuestras calles, casas o sitios de trabajo por más humilde que este sea y tiene como destino a nuestros congéneres y el ambiente ecológico. Es ponerse en el lugar del otro para identificar sus necesidades no satisfechas y contribuir a la solución de las mismas y así mejorar sus condiciones de vida.

Pero como bien decíamos desde un comienzo, esta solidaria obligación moral no solo consiste en llevar en navidad nuestras cosas viejas o dañadas a los más necesitados. La responsabilidad social va más allá de la simple filantropía en la que en una sola vez al año, en las decembrinas épocas navideñas, se nos ablanda el corazón y les damos algunos baratos juguetes a hambrientos niños, una mirada compasiva a ancianos desvalidos, un gesto tierno a desesperanzados adultos que viven en precarias y humillantes condiciones, olvidándonos y no haciendo nada por ellos los restantes 364 días del año.

Igualmente para ser socialmente responsables no basta con que nos vayamos a las veredas más apartadas, a los barrios más desamparados y esmirriados, a solazarnos viendo ese triste espectáculo de renuncias y privaciones de famélicos compatriotas que deambulan día a día buscando satisfacer sus primarias necesidades. Ese noble gesto humanitario puede también ser puesto en práctica cerca de nosotros, quizá con un niño solitario y desamparado, con un joven desorientado, con un adulto atribulado o con un abuelo no escuchado.

Esa responsabilidad social que reclamamos también tiene que ver con mejorar nuestra cultura ciudadana no enmugreciendo nuestra urbe botando las basuras a las calles y arroyos, no dañando nuestro Transmetro, cuidando nuestros parques, respetando los derechos humanos de niños, mujeres y ancianos, no maltratando a los animales, ni dañando nuestra naturaleza.

En estas fechas decembrinas en que la gente intensamente se enternece, cabe la reflexión para que el solidario espíritu navideño se mantenga perdurablemente vivo en todas las épocas del año y velemos por la existencia de una acción social permanente con fines de propiciar condiciones de vida dignas no solo a los más empobrecidos de nuestra comunidad sino también a todos los demás seres vivos y ambientes del planeta.

Es la concepción moderna, amplia y expansiva de la responsabilidad social, la cual nos corresponde a todos por igual, en proporcionalidad a nuestras responsabilidades.