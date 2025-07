Una lectura del proyecto de Presupuesto de Barranquilla para la vigencia 2012, presentado por el alcalde Alejandro Char al Concejo Distrital para su discusión y aprobación, indicaría que no hay claridad en el tema de la valorización, pues mientras en el Anexo 3 (página 119) se fijan los ingresos por esta contribución en $35.000 millones, en la página 40 del citado proyecto se dice que la ejecución de gastos por valorización será de $4.649 millones.

La misma falta de coherencia en las cifras aflora cuando se observa que el presupuesto 2011 estimó los ingresos por valorización en $62.047 millones en tanto que a junio 30 de este año la ejecución de ingresos iba en unos $4.000 millones.

Un primer emplazamiento, entonces, al Alcalde y al Concejo sería que hiciesen total claridad en torno a los números presupuestales.

Otra solicitud importante es que se divulgue el llamado ‘Estatuto de Valorización’, que expide directamente el Alcalde, autorizado mediante facultades del Concejo, en su actual versión a diciembre de 2011.

En 2004, el alcalde Guillermo Hoenigsberg expidió ese estatuto a través del Decreto 323, y seguramente el mismo ha pasado por algunos ajustes en la administración Char, a partir de las facultades concedidas por el Concejo en los acuerdos 005 y 015 de 2010, a los cuales se suma el acuerdo 006 de 2004 aprobado por el cabildo en la administración Hoenigsberg.

En el manejo de la valorización ha faltado, creemos, más respeto a la ciudadanía. Cuando se revivió este instrumento en el gobierno de Hoenigsberg, una de las primeras críticas que se formularon fue que el plan de obras propuesto no concordaba en lo esencial con el Plan de Ordenamiento Territorial, y que estas obras le daban prevalencia a los carros sobre los peatones. Una de las obras que pretendían imponer era un puente absurdo en la intersección de la calle 30 con la carrera 46, donde se había concebido precisamente hacer una estación del Transmetro.

En medio de la discusión y del forcejeo de intereses, una parte de las obras que se recomendaba se descartó, pero no se pudo lograr una armonización —como habría sido lo racionalmente correcto— con el proyecto Transmetro que ya estaba en marcha. Eso explica la decisión de la Avenida del Río, una obra aislada, sin impactos positivos en términos de movilidad, que en realidad no cumplía las especificaciones técnicas para denominarse como tal, y que, tras las administraciones de Hoenigsberg y Char, aún no se termina. Lo más inquietante es que no se sabe cuándo se concluirá. Allí se han invertido miles de millones de pesos que están hoy a merced del vandalismo y el deterioro. Resulta, además, incomprensible que una administración tan diligente en otros temas como la de Alejandro Char no se fijara el inaplazable propósito de concluir esta obra.

Se asegura que la cartera por valorización sobrepasa los $55.000 millones y esta situación parece estar asociada a por lo menos dos motivos: uno es que esta contribución se convirtió para la ciudad en una carga impositiva adicional al impuesto predial, y el otro es que el instrumento valorización se ha ido debilitando en términos de confianza por la sensación pública de que las obras decididas no han respondido a una jerarquía clara y precisa de prioridades.

Tampoco la valorización se ha entrelazado, siguiendo el espíritu de la Ley 388, con nítidos esfuerzos dirigidos a financiar el desarrollo urbano de Barranquilla con los recursos provenientes de la plusvalía, que debería ser la principal fuente alimentadora de nuestros proyectos de infraestructura urbanística.

Nos parece, entonces, que la administración entrante de la alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella, tiene el reto de darle a la ciudad una seria y consistente política pública de desarrollo urbano.

Y es preciso definir el futuro de la valorización. Sería funesto que este mecanismo se termine desprestigiando totalmente. Hay, por eso, que concluir la Avenida del Río y las obras que se adelantan, así como garantizar el mantenimiento y la conservación de las obras ya terminadas.

Pero lo primero que hay que darle a la ciudadanía respecto a instrumentos como la valorización y la plusvalía es confianza. La administración distrital, en cabeza de su alcalde o alcaldesa de turno, tiene que abrirse a un diálogo con la ciudadanía y convencerla de que su aporte es esencial para sacar adelante las obras.

Quienes van a gobernar, por mandato ciudadano, el Distrito de Barranquilla en el cuatrienio venidero, tienen que garantizar varias cosas: 1) que las obras que se definan sean pertinentes, que sean las que efectivamente necesita la ciudad, 2) que se hagan bien, que se correspondan con el POT, y que se ciñan a los mejores diseños y conceptos, es decir, no puede haber más improvisaciones, para lo cual entidades como Planeación y Edubar deberían quedar en manos expertas y confiables, y 3) las obras que se realicen requieren de un esmerado mantenimiento; no puede ser que al poco tiempo de construidas se abandonen y se permita su deterioro o la acción de los vándalos.

De parte de la administración distrital tiene que haber un completo compromiso para que no se pierda la plata de la ciudadanía invertida en cada una de estas obras. Esto es lo de fondo. Estamos quizá a tiempo de cambiar las percepciones de la ciudadanía barranquillera en relación con la valorización, pero éste cambio va a depender de si desde el Gobierno Distrital se muestra una actitud más responsable, más seria. No puede ser que hayan pasado dos alcaldías y la Avenida del Río esté ahí tirada. ¡Es inadmisible! En manos de la alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella está el que Barranquilla recupere la confianza en la valorización.