En medio de la marcha contra las Farc del martes 6, poco concurrida en Barranquilla, esta organización dirigió una carta pública a un grupo de personas, entre las que figura la infaltable exsenadora Piedad Córdoba. La misiva lleva la firma del Secretariado de ese grupo guerrillero.

Es muy probable que, como dice Vladdo en su última caricatura de Semana, las Farc estén atendiendo el clamor nacional de los últimos días liberando solo comunicados de prensa.

Anuncian que darán la libertad a seis secuestrados, que ellos denominan ‘prisioneros de guerra’ y, para ponerle un tinte efectista a la carta, dicen que esa fue la última voluntad de su comandante en jefe Alfonso Cano.

Hay en el texto del Secretariado el aroma de cinismo de siempre cuando se quejan de que sus compañeros presos están “sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad, violación de sus derechos humanos, hacinamiento y torturas”, mientras se cuidan de reconocer que las condiciones en que viven los secuestrados en su poder rompen con el más mínimo respeto a la dignidad humana.

Es claro que con este gesto las Farc tratan de enmendar la salvajada que cometieron al fusilar hace unos días a varios miembros de la Fuerza Pública.

Frente al anuncio subversivo, el presidente Santos fue claro: son bienvenidas estas liberaciones, pero el Estado no bajará la guardia, ni dará reversa a sus operativos de rescate, que es seguramente lo que buscarían las Farc con la exhibición de este señuelo, y no habrá diálogo hasta que esta guerrilla no demuestre con hechos concretos, como las liberaciones unilaterales y sin condiciones, que está dispuesta a transitar con seriedad hacia un acuerdo de paz, cuya base sea la dejación de las armas y el abandono del narcotráfico. Y este pensamiento lo comparte mayoritariamente el país porque ya conoce las tretas de las Farc: aprovechar los diálogos para robustecerse política y militarmente, y no llegar a la larga a nada. Esa estrategia ya nunca más podrá servirles, porque el país ya los conoce. Después del Caguán ningún colombiano les come cuento.

Llama la atención –no obstante el repudio de los colombianos a las Farc– la precariedad de las movilizaciones del martes 6. La gente no salió masivamente a las calles como el lunes 4 de febrero de 2008. La marcha nacional de entonces congregó a dos millones de personas contra el secuestro, y la de Barranquilla tuvo la singularidad de que se hizo un día de Carnaval: por unas horas la ciudad dejó a un lado el disfraz y el jolgorio y se vistió de blanco.

Hay que analizar por qué en esta ocasión la respuesta ciudadana fue tan escasa. Una probable explicación es que la marcha del 6 no estuvo antecedida –como la del 4 de febrero– de la misma ambientación motivada por la profusión de imágenes de televisión, como aquella dramática de Íngrid Betancur, demacrada y silenciosa, que conmovió al país y despertó su sensibilidad. Recordemos que una reciente protesta llamó la atención en el hecho de que el país parecía estar olvidándose de los secuestrados de más de 10 años en poder de las Farc.

Algunos analistas piensan que pesó la temporada de lluvias, aunque en Barranquilla desde que comenzó diciembre no cae un aguacero: en esta ciudad desfilaron unas 2.000 personas, mientras que aquel 4 de febrero caminaron más de 100.000. Otros creen que influyó la Navidad: la gente está concentrada en las fiestas de fin de año y no piensa en otra cosa. No les falta razón, creemos. Gustavo Petro, alcalde electo de Bogotá, piensa que a futuro hay que convocar a los colombianos en torno a consignas de amor y no de odio.

Hay que evaluar esta experiencia y efectivamente acertar en próximas marchas. Lo que está claro es que el país tiene que hacerse sentir más en las calles por la paz. La marcha del 4 de febrero sirvió para demostrarles a las Farc que estaban totalmente aisladas de la sociedad colombiana. Eso hay que seguírselos ratificando. No más secuestros, no más mentiras, no más muertos, no más Farc, continúan siendo los lemas aglutinantes de los colombianos. Son consignas que no perderán validez hasta que las Farc desmonten su guerra absurda.