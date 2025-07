En estas épocas de celebraciones de fin de año nunca está de más recapacitar sobre la forma inteligente en que debemos vivir las fiestas o reuniones sociales que organizamos y a las que asistimos.

En estas festividades, propicias para expresar nuestras alegrías, ya sea por estar en Navidad, por finalizar el año, por grados, por otros logros personales o por triunfos deportivos, tenemos que prevenir en especial que el excesivo consumo de alcohol nos vaya a aguar las fiestas debido a las situaciones adversas a las que nos puede llevar a nivel de salud personal, de conflictos familiares, de riñas sociales, complicaciones sexuales o de accidentes de tránsito.

Celebramos con alcohol desde hace casi 5.000 años, cuando los primeros habitantes del planeta fermentaban granos y frutas para obtener sustancias que les provocaran intensos momentos de euforia y excitación anímica. Los egipcios inventaron la cerveza, reservándose el vino para las celebraciones litúrgicas. Lo mismo que griegos y romanos, con el culto a Dionisio y Baco, y exactamente igual que el cristianismo con su eucaristía. El proceso de destilación apenas sobrevino alrededor del año 800 d.C.

La cuestión es que con el tiempo tal costumbre se ha ido convirtiendo en uno de los 7 negocios más lucrativos de la tierra, del que, además de sostenerse un alto porcentaje de los erarios públicos y deportes de muchos países, a partir de los impuestos sobre su venta, es el modus vivendi de muchas familias que sobreviven directa o indirectamente de esta empresa multimillonaria.

Esto nos demuestra que la ingestión de alcoholes con fines de regocijar nuestro espíritu es una costumbre milenaria que ha pasado de generación en generación, siendo difícil de erradicar de tajo de nuestra sociedad. Hasta cierto punto, entonces, tenemos que convivir con la realidad de que se ha convertido en algo socialmente aceptable el consumir o no —es decisión personal—en pequeñas proporciones algunas bebidas que nos hagan acercarnos socialmente.

Los problemas sobrevienen cuando se excede su consumo, transformándose el ser humano más pacífico y cuerdo en una persona belicosa, irresponsable y que imprudentemente pierde el control sobre sus comportamientos y decisiones, produciéndose efectos dañinos y contraproducentes, como los antes mencionados, en los niveles personal, familiar y social.

Es entonces cuando debe recurrirse al autocontrol y a la vigilancia social de las autoridades para que tal ingestión de bebidas no sobrepase ciertos límites y evitar que se conviertan en escandalosas y vulgares borracheras que terminen en violencia intrafamiliar, en relaciones sexuales irresponsables o en tragedias con altas cifras de muertos y heridos debido a sangrientas reyertas y riñas callejeras o al gran número de accidentes domésticos y de tránsito que estas generan.

Vale la pena resaltar abiertamente el valioso acto de responsabilidad social que han emprendido, en alianza, Bavaria, Caracol Radio y otros importantes medios, para promover el consumo responsable y moderado de alcohol durante la temporada navideña y las fiestas de fin de año y de inicio del 2012. Mediante el programa ‘Saber vivir, saber beber’, de la Universidad Nacional, se hace un llamado para que todos los colombianos mayores de edad consuman alcohol con moderación y responsabilidad.

Entre esas recomendaciones están tomar abundante agua, refrescos o comer mientras se bebe alcohol para disminuir la concentración de alcohol en la sangre, darse tiempo entre trago y trago, departir con personas de confianza y en sitios conocidos, mantenerse prendido sin embriagarse, no combinar bebidas diferentes, vigilar la bebida y no abandonarla en ningún momento, no tener relaciones sexuales con alguien que esté tan bebido que no sea consciente de lo que hace, permanecer junto a sus amigos e informarles si desea abandonar la fiesta e irse con alguien.

De otro lado, las autoridades civiles y policiales tienen también que hacer su parte para que estas festividades sean exitosas controlando la excesiva ingestión de bebidas alcohólicas, especialmente entre los jóvenes. Tampoco es que lleguen a los extremos que sugiere el código de Hammurabi (Mesopotamia, 1760 a.C.) de que los propietarios de locales que permitieran la embriaguez de sus clientes debían ser arrojados al río. Pero es necesaria la vigilancia y el control de los sitios en que se realizan ruidosas fiestas, y en los de venta de licor pues potencialmente pueden alterar la tranquilidad y seguridad ciudadana.

En fin, es una tarea de todos el que no se nos salgan de las manos estas regocijantes celebraciones de final de año 2011 e inicios del 2012.