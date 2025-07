Junior está, tras el vibrante partido del miércoles frente a Millonarios, en la final del fútbol colombiano.

Parecía imposible que eso pudiera ocurrir, pero pasó. Fue una singular faena de heroísmo que deja varias lecciones.

Quedó demostrado que no hay algo que haga arder más las pasiones humanas que un honor lastimado. Lo del domingo 11 en el Campín de Bogotá había sido una afrenta no solo al Junior sino a toda una ciudad, y la reacción fue una formidable demostración de coraje, tal vez la más electrizante del equipo tiburón a lo largo de su historia. Así lo ha destacado Fuad Char, el principal accionista del Junior, quien ha confesado que nunca se había emocionado tanto en un partido del rojiblanco. “Creí que me iba a dar un infarto”, dijo ayer en un reportaje radial con el colega Jorge Cura.

Fue toda la ciudad la que se preparó para el despliegue de valor en el histórico partido del miércoles, y esto contagió a los jugadores del Junior. En todas partes había una arrolladora disposición de triunfo, y eso se expresó con toda intensidad en el Estadio Metropolitano ‘Roberto Meléndez’, colmado de hinchas, de banderas y de alegría.

De aquí emerge otra lección vivificante: las derrotas siempre serán superables cuando estas se convierten en un acicate para estimular la voluntad de triunfo. Como ciudad es algo que colectivamente debemos asimilar muy bien. Durante años, y por la sucesión de tantos fracasos, Barranquilla asumió, como códigos inmodificables y casi eternos, que jamás cambiaríamos, que estábamos condenados a padecer los malos gobiernos, los malos servicios públicos, los malos dirigentes. Pero la ciudad ha venido cambiando, y falta aún muchísimo por hacer.

¡Sí se puede una Barranquilla mejor! Pero esto dependerá de si toda la ciudad mantiene esa firme e irrevocable decisión. Para que una ciudad progrese tiene que fijarse un propósito claro y no desmayar en esa búsqueda. Los cambios, a la postre, son mentales, y esta energía es la que activa las ganas de hacer las cosas, la lucha para hacer realidad determinados objetivos. Derrotar el miércoles a Millonarios, y derrotarlo de manera contundente, se convirtió en una obsesión colectiva y sí se pudo. ¡Qué lección de unidad! Así tenemos que seguir movilizándonos para derrotar la pobreza, el desempleo, el desorden urbanístico, en fin, todo lo que nos impide ser una ciudad aún mejor, más amable.

También esta gigantesca y ejemplar movilización barranquillera se produjo porque la ciudad se sentía ofendida por las mofas bogotanas, por las ironías de su prensa paramuna, que ya daba por un hecho que la final del fútbol colombiano sería entre los dos equipos de la capital. Similares reacciones de dignidad deberían darse ante los engaños o despojos del poder andino que niega la autonomía de las regiones o centraliza el control de las regalías. O limita la participación de la Costa en el Gobierno Nacional. Por eso, nuestras gentes sienten que se sacaron el clavo de la humillación con la victoria ante Millonarios, y se divierten inventando sarcasmos cibernéticos como ese risible e ingenioso de que el partido Santa Fé y Once Caldas tuvo que ser suspendido por las inundaciones causadas por los hinchas de Millos que no paraban de llorar.

Otra lección que se deriva de esta victoria es que los triunfos no pueden envanecernos, ni conducirnos a bajar la guardia. Por eso, lo que viene para Junior es perseverar y no olvidar que el objetivo de ser campeón aún no se ha cumplido. Como ciudad también tenemos que aprender esto. Las apuestas de desarrollo implican esfuerzos de corto, mediano y largo plazo. El progreso de una ciudad no es cosa de un día, y por muy difícil que sea subir la cuesta no se puede desistir en el empeño. Valga el ejemplo de la educación. Hemos venido mejorando en infraestructura y han aparecido unos destellos alentadores en calidad, pero la tarea tiene que proseguir sin disminuir en el ahínco.

Este triunfo del miércoles, pues, hay que verlo más allá de sus resonancias deportivas. Hay que tomarlo como un ejemplo inspirador para hacer entre todos una ciudad mejor. Coraje, voluntad, empeño, disciplina, concentración —quedó probado en la victoria de Junior sobre Millonarios — son atributos que no pueden faltar en la idiosincrasia de un pueblo. Y si estos atributos los mezclamos con nuestra proverbial alegría y espontaneidad, pueden tener la certeza de que Barranquilla está llamada a ser la más importante ciudad de Colombia. Juguémosle colectivamente a ese gran propósito. Demostremos que sí se puede.