Chandler Burr, periodista estadounidense y columnista del New York Times, recuperó a sus dos hijos adoptados en Colombia, después que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le quitó a sus hijos por ser gay. Los heterosexuales no entendemos por qué, después de cumplir con los requisitos jurídicos de ley, quisieron violar la misma, siendo que aquí en Colombia hay más de un gay adoptante y no pasa nada. Desde presidentes de la República homosexuales ha habido en este país –obviamente con la fachada de esposa e hijos–, altos mandos de las Fuerzas Armadas, hasta altos jerarcas de la Santa Madre Iglesia Católica, y demás iglesias con menos poder, ¿y ha pasado algo?

Para muchos es aberrante la condición homosexual. Pero aberrante no fue el tráfico de niños que se dio cuando la exdirectora del ICBF Elvira Forero Hernández, cuota del expresidente Álvaro Uribe, y una funcionaria amiga de esta, protagonizaron tremendo escándalo por negociar niños, con denuncias y seguimiento del programa Séptimo Día en televisión. Aberrante, que Forero después de esta grave denuncia permaneció en su cargo, y a su amiga la trasladó de oficina. Aberrante, el maltrato físico y sicológico que reciben los niños en dicha entidad, donde cunde el analfabetismo, como en el caso de los hijos de Burr. Forero fue obligada a renunciar por corrupción, malversación de recursos y asignación de contratos, vinculada a un proceso penal.

¿Esto no es una aberración? Curioso, que estos seres humanos, tildados de aberrados, provienen de hogares heterosexuales, con principios y finales rayados en la divinidad. Bien por el reencuentro del padre y los niños, quienes se aman a pesar de la persecución homofóbica.

Helena Manrique Romero