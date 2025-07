Con el abatimiento del insurgente Alfonso Cano, jefe de la Farc, el pueblo colombiano y nuestro Gobierno esperan que ese grupo sedicioso se someta a un proceso de paz, porque por la vía armada y de la violencia no van a llegar a ningún lado, según lo expresó nuestro presidente Juan Manuel Santos, pero como colombiano considero que la política de paz no puede concebirse como el placebo de la acción de gobernar es anticipar y crear consensos alrededor de políticas fundamentales y viables, porque un proceso de paz depende, en gran medida, de que se vinculen en la democratización para crear la masa de energía suficiente para desbloquear el empate en la guerra, teniendo en cuenta que la democratización pasa por la creación de un consenso político entre la fuerzas sociales y políticas que no están en la lucha armada, y es inherente a las tareas de gobierno, y no debe ser una especie de partida doble.

Muchos entendidos en los procesos de paz han expresado que el problema verdadero de Colombia no es encontrar la paz sino construir la democracia, porque este conflicto armado es un síntoma de la carencia de una institucionalidad democrática que se ha visto bloqueada sistemáticamente en los últimos 60 años, primero por la violencia y el estado de sitio, y luego por el clientelismo y la corrupción política, por lo tanto este problema de las armas no se podrá resolver fácilmente si no se resuelve el problema histórico de base, y la solución deberá ser consensual, institucional y tan radical como el mismo mal.

Atentamente,

José Joaquín Zárate De la Hoz