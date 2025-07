Los consejos municipales, distritales y departamentales de Cultura tienen cuatro funciones principales en su respectiva jurisdicción y dentro del área artística que le corresponda (danza, teatro, artes plásticas, cine y literatura), pero de ellos quiero referirme de manera específica al punto 3 que en su texto dice: “Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales…” (Ley General de la Cultura 397, de agosto 7-1997, República de Colombia).

Mi recomendación puntual se enfoca hacia los premios del Ministerio de Cultura, Portafolio de Estímulos, liderado aquí por la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla. Al respecto, como integrante del Consejo Distrital de Cultura (área literatura), en reuniones pertinentes me he manifestado en cuanto a la metodología empleada en los premios de la categoría Vida y Obra, pues allí se anula la importante participación del gestor cultural o ciudadano quien propone el nombre del personaje con la esperanza de que gane su propuesta (y ganar también él con su trabajo). Dicha categoría ostenta el mayor premio en dinero dentro del portafolio, que solo nombra al personaje ganador, mas no al postulador, que es quien propone al personaje, realiza la investigación pertinente, recopila su trayectoria artística documental y gráfica para ser presentada como evidencia ante la Secretaría de Cultura, como líder distrital del proceso. Tales fueron los casos de becas otorgadas en los años 2009, 2010 y 2011. En el primero, el personaje fue Alfredo De la Espriella, postulado por quien esta columna escribe; en el segundo, fue el cantautor Alfredo Echeverría (no se supo quién lo postuló), y en el tercero, el artista plástico Ángel Loochkartt (tampoco se difundió al postulante).

Lo anterior tiene su razón de ser, pues, como dice el adagio popular que contiene gran verdad: “Cada quien respira por su herida”, y yo respiro por la propia: mi personaje postulado en el 2009 ni las gracias me dio, y nadie supo que fui la gestora que lo postuló, ni obtuve ninguna ganancia al respecto. Por eso, recomiendo al Ministerio de Cultura replantear la redacción o contexto del punto 9.2.5 del “Programa Nacional de Estímulos”, que hace parte del documento Lineamientos Generales de Políticas Públicas culturales para la Región Caribe, lo cual estimulará (como debe ser) futuras postulaciones que algún gestor cultural realice a esta categoría de premios. De lo contrario, no valdrá la pena esfuerzos ni ánimo alguno para participar. No se trata de lo que el personaje ganador del premio ‘quiera regalarle’ al postulador si lo considera a bien; o desconocerlo, como hizo el mío.

Otro cantar tiene que ver con el premio 2011 en la categoría Literatura declarado desierto, donde participaron apenas tres personas y ningún trabajo tuvo méritos como para ganar; eso fue cierto, pues de ellos leí dos. Pero, entonces, ¿por qué no se postulan otros buenos escritores de los tantos que tiene Barranquilla? ¿Dónde se meten cuando de participar en este portafolio se trata? Tiene que haber razones de peso para ello…

Nury Ruiz Bárcenas

Escritora-Periodista cultural (CNP)

Consejera Distrital de Cultura-Literatura.

