Felipe 6334-35 dice que Jesús besaba a la Magdalena en la boca. ¿Pero dónde nació, dónde conoció Jesús a la Magdalena? Se dice que como andaba de pueblo en pueblo ahí la conoció. Dios no era romano; Juan 2:13 dice que Jesús fue a Jerusalén. Marcos 14:22 y Mateo 27-28 dicen que Jesús, antes de inventar la comunión, decía esta copa que se derrama es mi vida. Pero Marcos 14:20 dice que después Jesús hasta nuestros días dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y lo seguimos repitiendo hasta nuestros días. ¿Jesús organizó su propia muerte?,

¿Le dijo a Judas: Véndeme para que me crucifiquen? Juan 10:33. Fue ejecutado y blasfemado por andar diciendo Yo soy el Mesías. Marcos 15-17 dice que ese es el castigo de aquellos tiempos.

Mateo 17-30-37 dice: le quitaron las ropas y le pusieron una sábana y en la cabeza una leyenda “Rey de los judíos”. Juan 19-17 dice a los reos debía cargar su propia cruz. Marcos 15-42 dice que después fue reclamado y metido en una cueva con una tapa rodante. Esa cueva estaba en una peña o montaña. Jesús antes de morir confrontó a Pilatos y Caifás, que eran unos empleados romanos. Pero Jesús era como yo, un humano, en Lucas 19-46 cuando dijo esto no es cueva mercaderes y los echó con oro, animales y negocios “Es mi casa de oración”, pero yo pregunto ¿por qué no lo arrestaron? Marcos 12-12 dice la multitud lo defendió.

A los que van adelante nunca los alcanzarás. Pero trabaja para que los que vienen atrás no te pisen. Siempre habrá gente superior e inferior a ti, cuando llegues a enfermarte y estés en una clínica, te das cuenta que la plata es para gastarla, ½ vida trabajando y ½ vida para los médicos. Aprenda a hablar es aprender a escuchar. Cállate y escucha, era la amiga más pobre, pero si algún día me toca me voy donde la hija. Donde el hijo no porque a los 8 días la mujer del hijo: oye ese viejo no se muere.

Soy feliz solo y viudo.

Atentamente,

Pedro Rueda Vecino.