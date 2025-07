Una vez más nos repetimos y vivimos la época; en esta ocasión, vuelve a ser Navidad dentro de la vida que vivimos, y tiempo que aprovecho para invitar a los Heraldistas a meditar.

Los meses en que se encasillan nuestras vidas no son iguales. Pero los días del mes mayor se parecen entre sí, en ellos el sol se tolera, como en otros no, porque la suave brisa aminora su permanente ardor.

En estos días, las máscaras se desenmascaran, la libido se crece y se tiende la mano y corazón sin prevención. En este mes, hasta los animales sonríen y abrazan y besan sin lujuria descontaminando el sentimiento puro, y dando paso a la alegría desbordante, alegría que hay que tasar para no caer en desencanto.

En el presente mes, el ser vuelve a cero, mira hacia atrás y compara el presente con los otros once, y se dice a sí mismo: no puede ser, no lo creo —quizá— o me equivoqué, y la historia se repite, y habrá lágrimas y risas, euforia y congoja, recuerdos prohibidos y reclamos infundados.

Se mezclará la historia colectiva y el goce pagano, el manjar celestial y ríos de alcohol.

Rendiremos culto a la fantasiosa época y no faltarán los abrazos mediáticos y los besos mecánicos, haciéndonos ver que siempre habrá una dosis de hipocresía para poder estar bien. Y con engaños y muestreo de dientes, la vida sigue su rumbo interminable, aun por encima del mar, o entre caminos de serpientes.

Atentamente,

Jorge Fidel Valdís