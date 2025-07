Sin tanta algarabía, con un sutil toque de orgullo, Jaimito (5 años) me susurra casi en secreto que ya sabe leer y escribir, se ganó el año.Caramba, niño, escríbeme una palabra para comprobarlo, le digo.

Solícito, Jaimito toma el lápiz y anota lentamente en el blanco papel “mamá”.

¡Hola! Jaimito, vamos a ver, cópiame otra palabra, te pido, por favor.

Más parsimonioso aún, tras clavar sus verdes ojitos contra los míos estampa la palabra “papá”.

Bueno Jaimito, un último favor: ¿por qué no colocas una tercera palabra en medio de papá y mamá, si no es tanta molestia, para obsequiarte un lindo regalo que te tengo de premio, un aguinaldo merecido por lo bien que te fue en el colegio.

Jaimito con gran esfuerzo y cierto fastidio, lánguida, pesadamente caligrafió “guerra”.

“No me pida que escriba una palabra más”, me increpó con una vocecita débil y adolorida. “Usted sabe muy bien que no tengo papá ni mamá. La guerra se los llevó, les acabó la vida y a mí también me la está quitando, porque ellos no pudieron tener la alegría de leer las primeras letras escritas por mí”.

Déjeme en paz que no necesito ningún premio, tampoco regalos del Niño Dios, yo quiero es a mi papá y a mi mamá, ¿dónde están?, balbuceó entre sollozos.

Teobaldo Coronado Hurtado