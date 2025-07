No se puede enviar un mensaje de incertidumbre a la opinión pública en torno a la decisión de atención a la población que requiere el cumplimiento de los planes de beneficio en salud que se manejan con recursos de oferta.

Si como quedó demostrado, Caprecom –operador que se le había impuesto al Distrito de Barranquilla para ejecutar esta atención– resultó ser un asegurador ineficiente, es muy preocupante que a escasos días para finalizar el contrato con dicho operador, se dé la impresión que en materia de salud nos encontramos a la deriva.

Como efectivamente esta administración que culmina recuperó para la ciudad la soberanía administrativa en materia tributaria con el concurso de recurso humano calificado, transparente, honesto, no entenderíamos que para los mismos fines –teniendo como prueba fehaciente el fracaso del sistema de delegación e intermediación a través de operadores externos– no pudiésemos utilizar recurso humano suficientemente entrenado a través de la experiencia de estos 18 años de vigencia del sistema, para que, desde la Secretaría Distrital de Salud diseñen y ejecuten la política estatal de brindar una atención médica de calidad y con oportunidad a través del control de la propia red hospitalaria.

Suficientemente estamos ilustrados en estos días por los organismos de control acerca de los niveles de corrupción que alcanzan las instituciones privadas como para no comenzar una nueva ola paradigmática en torno al papel que deben jugar los agentes del Estado en la ejecución de las políticas de servicios públicos. Suficientes ejemplos de eficiencia han mostrado en Antioquia, Valle y Bogotá algunas empresas de servicios públicos que nos han servido de referentes.

Ahora bien, si se encuentra garantizada la continuidad de los principios y la filosofía en materia de manejo de los dineros públicos en la administración que llega, es hora de que esta misma filosofía se aplique al sector salud, complementando administrativamente lo que se ha iniciado en infraestructura física.

Tenemos la oportunidad

–también la obligación– de seguir avanzando en la configuración de la ciudad que queremos, con las ejecuciones que deseamos. Recuperar la iniciativa en el diseño, ejecución y control de las políticas de salud en el Distrito resultaría ser la otra prueba piloto para asegurar la plena autonomía. Han transcurrido 18 años sensibles que no aceptarían el retorno del anacronismo según el cual las agencias estatales no pueden manejar recursos ni pueden darse su propia organización so pretexto de seguir siendo ineficientes y corruptas.

Édinson De las Salas

Bustos, Md.

edelassalasbustos24@hotmail.com