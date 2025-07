El olor a tabaco era insoportable, doña Carmen, mujer de mal genio, ya abuela, con su vocabulario característico, cuya frase más tierna es cuando se refiere en forma gritona al miembro viril en su expresión más vulgar, y presumiendo cultura menciona en su misma jerga y vulgarismos los sinónimos también del susodicho.

¡Ya está la bruja esa fumando tabaco! ¡Carajo, qué vaina nojoda eso es m… fumándole tabaco al pobre marido para que no se le vaya! La primera impresión que se lleva cualquier visitante es suponer que la mencionada bruja, como la apodan, es una mujer desgreñada, horrible, sin dentadura y que tal como creíamos en antaño, esta vuela en escoba.

Pero no, no es así, cuando mi curiosidad no pude contener, me propuse conocer a esa misteriosa bruja, como la llaman en el vecindario. Mi sorpresa fue otra, ¡qué hermosura! Si se fundieran las últimas cinco Miss Universo no alcanzarían a darle por los tobillos a esta hermosa bruja. 1,75 mt de estatura, cuerpo esbelto bien formado, figura como mandada a fabricar, cabellos largos color azabache, piel trigueña, sensual, edad comprendida entre 25 y 28 años.

Pero eso no es nada, es toda una dama de alta alcurnia, posicionada muy bien en un trabajo bien remunerado, vehículo último modelo, casa bien ubicada y amoblada, toda una profesional universitaria. Si usted tiene la oportunidad de conocerla, muy seguramente pensará lo mismo que yo, esa mujer no necesita fumar tabaco para impedir que su marido se le vaya, sino por el contrario esa hermosa mujer lo que necesita es amor.

Esta historia se la conté a mi amigo del barrio Olaya de Barranquilla, al sinvergüenza de Jorge Utria, y me respondió: ¿En dónde está esa hembra?, preséntamela para cuadrármela, que yo mismo le compro los tabacos, para que me los fume a mí. Lo mismo manifestó David, en La Terraza Caribe del barrio El Silencio.

José de Jesús Tejada Maury

jotema044@gmail.co