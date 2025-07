Pasé por el INEM donde estaban mas de 6 mil jovenes en una larga cola a la interperie, incluso recibieron una fuerte lluvia y sol, desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. y aún en fila, esperando una revisión para definir si prestaban o no el servicio militar obligatorio. Vaya manera de recibir la primera impresión de los futuros soldados de la patria. Con razón después al vincularlos algunos se suicidan y otros hacen canalladas como los famosos falsos positivos, algo tan aberrante que no fue de unos pocos soldados sino de muchos, incluyendo oficiales.

Después me dijeron que a los jóvenes seleccionados para prestar el servicio militar se los llevaron de una vez en unos camiones, de pie, como si fueran ganado. ¿Qué pasa en los mandos militares que solo pusieron a dos examinadores para los 6 mil jóvenes? ¿Por qué no los citan por grupos según la cédula o según el apellido en días distintos o en sitios distintos pero bajo sombra y sentados al menos ? ¿Por qué no mejoran la cara del ejército desde su vinculación y no se ponen a gastar millones en publicidad de una cara sonriente y valerosa del ejército que no está de acuerdo a la realidad? Un periodista de EL HERALDO debería ir y fotografiar estas filas de jóvenes bajo la lluvia y a los camiones cargando jóvenes como vacas ¡No hay derecho¡ Traten bien a la poblacion civil, especialmente a los jóvenes que ven como un castigo servirle a la patria.

