Cuando la nostalgia aletea como mariposa es porque se añora lo pasado.

Hace mucho tiempo, en una ciudad llamada Montería, a mis oídos llegaban palabras como: La Puerta de Oro, Curramba la Bella, La Arenosa, entre otros apelativos que se le otorgan a la ciudad de Barranquilla.

A mi corta edad se fue formando en mi mente un enorme deseo de querer apreciar ese paraíso terrenal que, efectivamente, después de mucho tiempo pude conocer, ya no con la idea escasa de mi memoria auditiva, sino con todos mis sentidos.

Pude comprobar entonces que lo que se decía de la ciudad era cierto, y desde ese momento he estado en su regazo por más de 17 años. Pero en todo este tiempo he sido testigo de algunos cambios que han relegado la idiosincrasia del barranquillero y del abolengo histórico de nuestra linda capital Caribe, por ejemplo, recordemos que la música salsa era nuestro género por excelencia, que nos reconocían en cualquier parte del país y en algunos lugares del mundo por este bello ritmo, poco a poco esto se fue perdiendo; debemos ser consecuentes con nuestro legado musical, así comenzaron a perderse en la niebla otros elementos de nuestra cultura, tales como el arquitectónico y el industrial, sería bueno acotar que el progreso de este país entró por Barranquilla, algunos de estos fueron: la aviación, la navegación fluvial, el fútbol profesional, el cine y la telefonía, entre otros. ¿Cómo es posible entonces que la ciudad haya pasado de más a menos? ¿Acaso la ciudad no se merece un mejor estatus vanguardista? No esperamos cosas utópicas, pero sí que todo lo que se haga en pro de la ciudad guarde simetría con su historia, es aquí en donde reposa lo neurálgico de este artículo.

Lo último que se creó en Barranquilla bajo el supuesto de mejorar la visión de ciudad del siglo XXI y la calidad de vida de sus habitantes fue el Transmetro, otra de las tantas falacias que ha sufrido nuestra metrópoli. Creemos todos que las personas que dieron el aval para este proyecto no lo hayan hecho pensando en su propio beneficio, pues sería algo verdaderamente triste aunque todo parece indicar que así fue, porque no justificamos que los estudios que se hicieron no hayan arrojado las posibles debilidades del sistema, que también son evidentes en los alimentadores que pertenecían a otras empresas transportadoras y ahora sobre la marcha han sido incorporados en el Transmetro, también observamos las estaciones llenas de polvo porque no existe un operario que se haga cargo de su limpieza de manera permanente, el famoso Cati, que permanece más tiempo averiado que al servicio de los usuarios, lo que provoca una inconformidad más; los separadores que parecen extraídos de una obra de Stephen King mostrando un espectáculo dantesco en las vías.

Si Barranquilla fuera un pueblo, entonces estoy de acuerdo con su progreso, pero recordemos que ella es una especie de Constantinopla en nuestro país, y por ende merece respeto.

¡Ojalá que de ahora en adelante las obras a ejecutar estén a su altura!

Douglas Blanquicett Rodríguez.