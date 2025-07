Residentes del barrio Campo Alegre no se reponen del peligro inminente que significó el invierno del 2010. Ahora, cuando el verano ha hecho su presencia, ven con preocupación cómo las losas de la calle 85 con carrera 41D se vienen levantando, demostrando que los problemas allí anunciados continúan siendo una realidad.

No entiendo por qué las autoridades son negligentes ante hechos que, de seguir como van, terminarán con resultados funestos. Solo se limitan a buscar paleativos como salvación; cuando ellos mismos son conscientes de que esta clase de males no admite solución diferente que la reubicación de estas familias que han sido afectadas por urbanizadores que conociendo que en dichos terrenos no se podía edificar, omitieron este deber. Trayendo como secuela la zozobra en que viven estas familias no solo por perder su inversión, sino lo que es más grave, están bajo el miedo a una muerte segura si uno de estos inmuebles se viene abajo.

Seguramente estos edificios tienen muchas deudas con el Predial, lo cual se puede solucionar comprando los mismos previa deducción de los impuestos, lo que los hace más apetecibles. Es bueno recordar que son 837 casas destruidas y 946 que colapsaron por el fuerte invierno, por ello, el Ministerio de Interior entregó $500 millones para el pago de arriendo de los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior.

El señor invierno está de vuelta y según informes del Ideam será más fuerte que el que ya vivimos, de donde se requiere con suma urgencia darle solución a este problema y no esperar una catástrofe para no solo lamentarla, sino que para entonces sí existe la salida al mal, pero con consecuencias graves.

Atentamente,

Hernando Narciso Albor Salazar